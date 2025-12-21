Dani Martín publica un álbum en directo para inmortalizar sus diez conciertos en el Movistar Arena de Madrid

Dani Martín en el Movistar Arena de Madrid con el primer concierto de su 'Gira 25 P*t*s Años' | Ricardo Rubio / Europa Press

Te interesa Quién es Oli Gutiérrez, el niño que toca la guitarra en el concierto de Dani Martín

Dani Martín ha hecho historia en la música española al ser el primer artista que completa una residencia de diez conciertos en el Movistar Arena de Madrid. Lo ha conseguido este sábado 20 de diciembre, cuando el cantante ha celebrado el último espectáculo en la capital con su Gira 25 P*t*s Años.

Con este hito, Dani Martín se consagra como uno de los artistas más queridos por parte del público. Y así lo han demostrado los 16.000 asistentescada noche al agotar las entradas de todos los shows, celebrados entre el 14 de noviembre y el 20 de diciembre. Tras su residencia, la gira continuará entre febrero y octubre de 2026.

Para inmortalizar este logro histórico, Dani Martín ha publicado un nuevo álbum de estudio: 10 Noches en Madrid - 25 p*t*s años (En Directo). Se trata de una recopilación de las canciones en directo incluidas en el repertorio de sus conciertos en la capital, con éxitos de su carrera en solitario y de su trayectoria en El Canto del Loco. Entre otras, destacan temas como Zapatillas, Volverá, Besos o Qué bonita la vida.

"Las diez noches de nuestras vidas merecían un disco directo y ya está en todas las plataformas digitales para que nunca las olvidemos", ha escrito Dani Martín en redes sociales poco antes de empezar su último show. "El legado de las canciones: cuidado, renovado y en el lugar que merece. 10 noches en Madrid. Nuestra historia queda bien grabada para siempre, otra vivencia épica juntos".

Un reconocimiento de la Comunidad de Madrid

Poco antes de empezar su concierto final en el Movistar Arena, la Comunidad de Madrid ha rendido homenaje a Dani Martín por este hito con un reconocimiento: un vinilo en forma de disco rojo y las estrellas de la bandera de la comunidad.

"Dani Martín se convierte en el primer artista residente del Movistar Arena tras completar su aforo diez veces en una misma gira", ha comentado Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. "Con el concierto de esta noche termina esta aventura, esperando que vuelva pronto a su casa: Madrid", ha añadido en sus redes sociales.

Homenaje de la Comunidad de Madrid a Dani Martín | Comunidad de Madrid / GTRES

Dos invitados en el último concierto en Madrid

Durante el show de este sábado, Dani Martín ha regalado un momento único al ritmo de Una foto en blanco y negro. El artista ha querido invitar a dos fans del público para tocar esta canción: Jordi Escudé (guitarra) y Carlos Díaz Martín-Albo (vocalista).

"¡Sueño cumplido! ¡Uno no canta con su ídolo todos los días!", comenta Carlos en declaraciones para Europa FM. Con esta actuación, Dani Martín confirma su increíble conexión con el público. "Da igual si estoy más gordo o más delgado, más guapo o más feo, vosotros siempre estáis aquí", ha dicho el artista a lo largo de su residencia en Madrid.