Dani Martín y Rulo, entre los invitados de Celtas Cortos para su inicio de gira en Madrid

Inmersos en los ensayos de su esperada gira 40 años contando cuentos, Celtas Cortos desvelan este 15 de enero los artistas que los acompañarán en su pistoletazo de salida el próximo sábado 7 de febrero en el Movistar Arena de Madrid.

Dani Martín, Rulo, Andrés Suárez, Moha de Mägo de Oz, Jorge Salán y el grupo de música y danza irlandesa Irish Treble se subirán al escenario para interpretar junto a la banda algunos de sus temas más icónicos. Un arranque de lujo para el tour más especial del grupo, que realizará únicamente diez paradas.

"Abrimos la gira en el Movistar Arena sabiendo la suerte que tenemos. Compartiremos este escenario tan magnífico con compañeros a los que admiramos y estaremos arropados del público de Madrid, siempre tan incondicional y caluroso. ¡Nos vemos allí el 7 de febrero!", dicen Jesús Cifuentes, Alberto García y Goyo Yeves.

Así será su concierto

Será una noche de reencuentros para disfrutar de la energía y diversión que siempre han caracterizado los conciertos de Celtas Cortos y en la que sonarán durante más de dos horas sus canciones más emblemáticas, como La senda del tiempo, El emigrante, No nos podrán parar, Retales de una vida, Haz turismo, Tranquilo majete, 20 de abril, Cuéntame un cuento, Blues del pescador, Adiós Presidente, Skaparate nacional o El túnel de las delicias, un homenaje a sus inicios y a su ciudad.

También harán acto de presencia pequeñas joyas recuperadas para la ocasión, como Si no me veo no me creo o El ritmo del mar. Letras y melodías que forman parte de la historia de la música en español y están en el recuerdo y en el presente de varias generaciones.

Jesús Cifuentes, Alberto García y Goyo Yeves contarán además en las diez citas con una banda amplia y engranada para poder recorrer toda la historia de Celtas Cortos. La forman Diego Martín (batería), Chuchi Marcos (bajo eléctrico), José Luis Sendino (guitarra eléctrica), Antón Davila (gaitas y flautas), Álvaro Zarzuela (trombón y trompeta), Jesús Bravo (teclados y acordeón) y Carlos Soto (saxo barítono y alto), miembro fundador del grupo, quien regresa a la formación con motivo de este tour.

Tras Madrid, la gira hará parada en Valencia, Gijón, Zaragoza, Pamplona, Barcelona, Murcia, A Coruña, Bilbao y finalizará en Valladolid el 18 de abril. Próximamente, se desvelarán los artistas invitados en cada una de las ciudades.