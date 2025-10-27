Dani Martín se une al concierto de Love Of Lesbian en el Movistar Arena de Madrid

Dani Martín se subirá al escenario del Movistar Arena de Madrid antes del inicio de su minigira de 10 conciertos en el recinto madrileño. El cantante estará este sábado 1 de noviembre en el Concierto de Salvación de Love Of Lesbian para interpretar uno de los grandes éxitos de los catalanes.

"Es un halago y me apetece mucho estar ahí. Voy a estar cantando algo que tiene mucho que ver con lo que pasa entre nosotros, La Hermandad, un temazo de su último disco [Ejército de Salvación]", anunció este domingo en un vídeo publicado en las redes de Love Of Lesbian convirtiéndose en uno de los artistas invitados de este concierto tan especial, el último en España de 2025.

"Llevábamos tiempo buscando este cruce y, por fin, Dani Martín se une a nuestro ejército y a un concierto que será una reunión de almas, una noche para cantar, gritar y salvarnos juntos", dice el comentario que acompaña al vídeo, donde describen al cantante de Carpe Diem como alguien al que admiran y quieren mucho. "Con quien nos une una hermandad difícil de explicar, de esas que surgen de manera inesperada, pero duradera".

El concierto de Love of Lesbian en el Movistar Arena

Dani Martín se suma a un concierto muy especial para Love Of Lesbian, que se despide de los escenarios españoles hasta 2026. "Habrá hermandad, canciones del presente y aquellas tonadas que nos han representado durante años", apuntaron el pasado marzo. "Nos sabremos arropar en el escenario de nuestro particular Ejército de Salvación, amistades que han enriquecido nuestro repertorio y que iremos desvelando poco a poco", señalaron para despedirse con un anuncio.

"Tardaremos unos años en volver al Movistar Arena y, por eso, nuestra intención es entregaros un concierto especial", señaló la banda que no volverá a actuar en España hasta abril de 2026. Love Of Lesbian es cabeza de cartel del SanSan 2026, primer festival de la temporada con Europa FM como Radio Oficial.

La otra vez de Dani Martín y Love Of Lesbian

Love Of Lesbian llevaba tiempo persiguiendo el cruce con Dani Martín, con quien actuaron en 2018 en Barcelona dentro de la gira Grandes Éxitos y Pequeños Desastresdel madrileño.

Dani Martín los invitó a subirse al escenario del Palau Sant Jordi para cantar juntos Que se mueran de envidia y la conexión fue total. No te pierdas el vídeo de su actuación.