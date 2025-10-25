La historia de 'Tainted Love', la canción más icónica de David Ball con su dúo Soft Cell

Tras la muerte de David Ball, teclista del dúo británico Soft Cell, el público ha traído al presente la canción más mítica de su carrera: Tainted Love , un tema originalmente escrito por Ed Cobb.

"This tainted love you've given / I give you all a boy could give you". Estos versos pertenecen al estribillo de Tainted Love, la canción más conocida del dúo británico Soft Cell. A él pertenecía David Ball, el teclista que ha muerto a los 66 años este miércoles 22 de octubre, tal y como ha anunciado su compañero musical y vocalista del grupo Marc Almond.

"Es difícil escribir esto, y aún más difícil asimilarlo, pero con la mayor tristeza tengo que comunicar que la otra mitad de Soft Cell, el maravilloso y brillante genio musical David Ball, falleció tranquilamente mientras dormía", ha señalado el músico en su página web. "Ojalá hubiera podido quedarse un poco más para celebrar los 50 años dentro de un par de años. Siempre será querido por los fans que amaron su música. Es un cliché decirlo, pero su música vive: en algún lugar del mundo, en cualquier momento, alguien escucha, toca, baila o disfruta de una canción de Soft Cell, aunque sea esa épica de dos minutos y medio".

Almond se refiere, precisamente, a Tainted Love, una canción cuya autoría se suele atribuir a Soft Cell, aunque en realidad se trata de una versión. El dúo publicó el tema en 1981, pero el original data de 1964 y fue escrito por Ed Cobb, del grupo estadounidense The Four Preps. La afroestadounidense Gloria Jones fue la encargada de grabarlo con su voz.

David Ball: "[Ed Cobb] debió de ganar un millón de libras con nuestra versión"

Sin embargo, David Ball y Marc Almond fueron los que hicieron popular Tainted Love en los años 80. De hecho, se trata de la canción más conocida de Soft Cell, con más de 21 millones de copias vendidas en todo el mundo. El dúo incluyó esta versión en su álbum debut, titulado Non-Stop Erotic Cabaret.

Qué han dicho David Ball y Marc Almond sobre 'Tainted Love'

"Nos basamos más en la versión de Ruth Swann, que es más pop que la de Gloria Jones", reveló Almond en una entrevista con The Arts Desk en 2018. En esa misma conversión, Ball contó cómo fue su experiencia conociendo al autor original de Tainted Love, Ed Cobb.

"Ya había conocido a Ed una vez. Vino a Londres y me dijo: 'Me encantaría conocerlos y llevarlos a tomar algo'. Debió de ganar un millón de libras con nuestra versión de Tainted Love y Marc dijo: 'No, no quiero conocerlo. ¿Por qué no nos ha comprado una casa a cada uno?'. Pero yo quería conocerlo por curiosidad", empezó diciendo.

David Ball explicó que lo conoció en el antiguo Hotel Selfridges en Orchard Street: "Su socio resultó ser el representante de Liberace, así que pasé una noche genial. Pero, la siguiente vez que lo vi fue entre bastidores en Los Ángeles, le dije: 'Malas noticias, Ed, no incluimos Tainted Love en el concierto'. Ya no parecía contento. Fue una tontería, la verdad. Había sido nuestro único éxito en Estados Unidos, pero estábamos hartos de tocar esa canción".