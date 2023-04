David Bisbal arrasa con un medley de sus grandes éxitos en los Latin AMA junto a Ángela Aguilar y Olga Tañón

David Bisbal es uno de los artistas más consagrados en España, y uno de nuestros artistas nacionales con mayor proyección internacional.

El almeriense fue uno de los protagonistas de la noche de los Premiso Latin American Music Awards, celebrado en el casino MGM de Las Vegas, donde recibió el premio de honor por 20 años de carrera, pero eso no fue lo único.

Bisbal actuó junto a Olga Tañón y Ángeles Aguilar, en un medley que recogía los grándes éxitos de su carrera: Ajedrez, Bulería, Esclavo de sus besos y Ave María.

Durante más de cinco minutos el artista ha ofrecido una increíbe performance donde lo ha faltado de nada: canto, baile, fuerza, emoción, efectos especiales y toneladas de aplausos.

El cantante también dedicó unas emotivas palabras a la música latina y sus artistas, que lo han acompañado durante toda su trayectoria profesional.

“Hace 20 años que comencé mi carrera musical y hace 20 años me enamoré de la música latina gracias a grandes compañeros que he tenido como Ricky Martin, Chayanne, como Juan Luis Guerra. Ellos hicieron que me enamorara realmente de la música latina, y cuando tuve la oportunidad de grabar mi primer disco, se me ocurrió fusionarlo con mis raíces, con mi bandera de Almería, de Andalucía y de España. Y hasta la fecha no he parado de hacerlo", expresó cuando recogió su premio honorífico.

Y esque allá a donde va David, no se olvida nunca de su tierra.