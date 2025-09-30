De David Bisbal a Bad Gyal: los artistas que han conocido al rey Felipe VI

Sin duda, Aitana ha revolucionado las redes con su selfie con el rey Felipe VI. Una foto con la que quedará en la memoria de muchos. Todo ello, ocurrió en mitad de la gala que se celebró en el Palacio de Congresos de Cataluña (Barcelona) donde concurrieron los Premios Vanguardia. La catalana se llevó el premio cultura por Cuarto azul, un disco que la ha consolidado internacionalmente.

Bad Gyal y su anécdota con el rey

No obstante, Aitana no ha sido la única cantante del panorama musical que ha tenido la oportunidad de conocer al monarca. También lo hizo Bad Gyal. La artista de Fiebre se llevó en el galardón en estos mismos premios en la categoría Talento Joven Internacional "por su espíritu transgresor, su carismática personalidad y porque se ha convertido en uno de los iconos femeninos de la música dancehall y trap latino".

Un momento muy anecdótico, ya que se saltó el protocolo al saludar primero a la reina Letizia. "Yo no me sé el protocolo, aunque me mandaron a un señor y me lo explicaron todo, pero yo estaba desconcentrada a la cuarta frase que me decía... en plan, 'me estoy perdiendo'. Pero sí, hay un protocolo, creo que le tienes que saludar primero a él y luego a ella", detalló la cantante.

David Bisbal, José Mercé y Miguel Poveda durante su encuentro por videoconferencia

En 2020, año marcado por la pandemia, sus Majestades los Reyes de España se reunieron por videoconferencia con David Bisbal, José Mercé y Miguel Poveda. Un encuentro con el que hablaron del impacto de la pandemia y las perspectivas de futuro.

Judeline, canta Chica de Cristal delante del rey

En el 40º aniversario de la adhesión de España a las Comunidades Europeas, Judeline interpretó Chica de cristal. Una actuación donde se aprecia su delicada interpretación acompañada de violinistas, un músico a la guitarra y otro al teclado.

Aunque no estamos seguros de si Judeline y Felipe VI hablaron, lo que sí sabemos es que la cantante CANIJIO tuvo al rey muy cerca, tal y como recogen las redes.

Alice Wonder, emoción pura cantando para las víctimas del COVID-19

Durante el tercer homenaje de Estado en España por las víctimas de la covid-19, Alice Wonder interpretó Lucha de gigantes de Antonio Vega. Una actuación con la que emocionó a los asistentes. Allí presentes estaban los monarcas de España. La cantante y los reyes también tuvieron oportunidad de intercambiar unas palabras.

El momento con el que Blanca Paloma interpretó Eaea delante de los reyes de España

Momentos previos de poner rumbo a Liverpool, Blanca Paloma cantó Eaea delante de don Felipe y doña Letizia. Todo ello, en ARCO de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid. Un momento donde además pudieron conversar acerca del folclore español.