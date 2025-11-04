David Bisbal calienta motores para su gira 'Todo es posible en Navidad'

"Lo que hemos montado en los ensayos ha sido espectacular": con estas palabras, David Bisbal ha avanzado su proyecto más inminente sobre los escenarios. Se trata de su gira Todo es posible en Navidad, que llega apenas un año después de que el artista de Bulería lanzase su álbum navideño.

En sus redes sociales, el intérprete de Ave María ha dado más detalles de cómo ha estado inmerso en la preparación de su directo. "Es muy bonito cuando te reúnes con los músicos, cuando pruebas y escuchas todos los arreglos nuevos de las canciones", ha señalado.

El almeriense cataloga este último disco como uno de los sueños que tenía dentro de su carrera musical, algo que le "emociona muchísimo". "Hemos revestido todas las canciones de toda la vida. Lloraré las penas, Ave María… todas tienen un sentido, una unión con Todo es posible en Navidad'" ha declarado.

El artista ha aplaudido la labor de sus compañeros técnicos y músicos para este proyecto. "Va a ser mi primera gira clásica de Navidad. Realmente son de esas giras que sientes que es donde vas a aprender como fue el caso de la gira acústica" ha señalado. Un panel de conciertos que David Bisbal ha pronosticado que le va a dejar "un buen sabor de boca".

'Todo es posible en Navidad' Gira 2025

15 de noviembre - Almería - Plaza de Toros - AGOTADO

22 de noviembre - Sevilla - Fibes - AGOTADO

29 de noviembre - Bilbao - Bilbao Arena Miribilla

5 de diciembre - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe

6 de diciembre - Valencia - Roig Arena - AGOTADO

13 de diciembre - A Coruña - Coliseum

19 de diciembre - Málaga - Pabellón Martín Carpena

20 de diciembre - Granada - Palacio de los Deportes - AGOTADO

22 de diciembre- Madrid - Movistar Arena - AGOTADO

23 de diciembre - Barcelona- Palau Sant Jordi

¿Dónde puedo comprar mis entradas?

Si quieres asistir a la gira navideña de David Bisbal, tranquilo porque aún puedes comprar entradas. Puedes adquirirlas en su web oficial y la tienda El Corte Inglés.