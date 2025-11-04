David Bisbal calienta motores para su gira 'Todo es posible en Navidad'
David Bisbal sigue inmerso en sus ensayos para su gira Todo es posible en Navidad: con la que actuará en diferentes puntos de España. Será el próximo 15 de noviembre cuando el artista del pistoletazo de salida a sus shows navideños en su tierra natal.
"Lo que hemos montado en los ensayos ha sido espectacular": con estas palabras, David Bisbal ha avanzado su proyecto más inminente sobre los escenarios. Se trata de su gira Todo es posible en Navidad, que llega apenas un año después de que el artista de Bulería lanzase su álbum navideño.
En sus redes sociales, el intérprete de Ave María ha dado más detalles de cómo ha estado inmerso en la preparación de su directo. "Es muy bonito cuando te reúnes con los músicos, cuando pruebas y escuchas todos los arreglos nuevos de las canciones", ha señalado.
El almeriense cataloga este último disco como uno de los sueños que tenía dentro de su carrera musical, algo que le "emociona muchísimo". "Hemos revestido todas las canciones de toda la vida. Lloraré las penas, Ave María… todas tienen un sentido, una unión con Todo es posible en Navidad'" ha declarado.
El artista ha aplaudido la labor de sus compañeros técnicos y músicos para este proyecto. "Va a ser mi primera gira clásica de Navidad. Realmente son de esas giras que sientes que es donde vas a aprender como fue el caso de la gira acústica" ha señalado. Un panel de conciertos que David Bisbal ha pronosticado que le va a dejar "un buen sabor de boca".
'Todo es posible en Navidad' Gira 2025
- 15 de noviembre - Almería - Plaza de Toros - AGOTADO
- 22 de noviembre - Sevilla - Fibes - AGOTADO
- 29 de noviembre - Bilbao - Bilbao Arena Miribilla
- 5 de diciembre - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe
- 6 de diciembre - Valencia - Roig Arena - AGOTADO
- 13 de diciembre - A Coruña - Coliseum
- 19 de diciembre - Málaga - Pabellón Martín Carpena
- 20 de diciembre - Granada - Palacio de los Deportes - AGOTADO
- 22 de diciembre- Madrid - Movistar Arena - AGOTADO
- 23 de diciembre - Barcelona- Palau Sant Jordi
¿Dónde puedo comprar mis entradas?
Si quieres asistir a la gira navideña de David Bisbal, tranquilo porque aún puedes comprar entradas. Puedes adquirirlas en su web oficial y la tienda El Corte Inglés.