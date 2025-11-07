David Bisbal inaugura la Navidad en noviembre con el lanzamiento de 'Navidad sin ti'
Ya es Navidad para David Bisbal. A punto de arrancar la gira Todo es posible en Navidad, el almeriense estrena este viernes la balada Navidad sin ti, una versión de una de las canciones más emblemáticas en México, EEUU y América Latina
Mariah Carey no está sola en Navidad. Cada vez más artistas se unen a su tradición de celebrar las fiestas desde el 1 de noviembre y David Bisbal vuelve a sumarse al club. Tras el éxito del disco Todo es posible en Navidad, el cantante lanza este viernes Navidad sin ti.
El almeriense versiona una de las canciones más emblemáticas de las Navidades en México, Estados Unidos y toda América Latina y apunta con esta balada a repetir el éxito que consiguió el año pasado con otros himnos navideños como Mi Burrito Sabanero.
Esta vez la canción es menos festiva ya que expresa la nostalgia y la melancolía de pasar la Navidad lejos de la persona amada. "Siempre te tengo conmigo | Sigo tan enamorado | Las lucecitas de mi árbol | Parece que hablan de ti", dice el tema que, en plena época de unión y fiesta, refleja la soledad y recuerdo.
David Bisbal transforma el clásico en una versión profundamente emocional, capaz de tocar el corazón de quienes la escuchan, y anima a valorar la presencia de nuestros seres queridos durante estas fechas tan importantes.
Navidad sin ti será parte del al gira Todo Es Posible en Navidad 2025, que el cantante arranca el 15 de noviembre en Almería y que cierra el día 23 en Barcelona.
La letra de 'Navidad sin ti'
Otro año ya se ha ido
Cuántas cosas han pasado
Algo hemos aprendido
Y algo hemos olvidado
Pero dentro, aquí en mi alma
Nada nada ha cambiado
Siempre te tengo conmigo
Sigo tan enamorado
Las lucecitas de mi árbol
Parece que hablan de ti
Y entre piñatas y sonrisas
Siento que no estés aquí
En el espejo veo mi rostro
Va acabándose mi piel
Y en la agonía de este año
Siento que muero con él
Llega Navidad y yo sin ti
En esta soledad
Recuerdo el día en que te perdí
No sé en dónde estés
Pero en verdad
Por tu felicidad
Hoy brindo en esta Navidad
Siempre
Siempre me pasa lo mismo
Cuando llegan estos días
Ahora tengo aquel regalo
Que tú tanto me pedías
Luego veo aquella foto
En la que estoy junto a ti
Tomándola contra mi pecho
Digo
Otra otra Navidad sin ti
Las lucecitas de mi árbol
Parece que hablan de ti
Y entre piñatas y sonrisas
Siento que no estés aquí
En el espejo veo mi rostro
Va acabándose mi piel
Y en la agonía de este año
Siento que muero con él
Llega Navidad y yo sin ti
En esta soledad
Recuerdo el día en que te perdí
No sé en dónde estés pero en verdad
Por tu felicidad
Hoy brindo en esta Navidad
Llega Navidad y yo sin ti
En esta soledad
Recuerdo el día en que te perdí
No sé en dónde estés
Pero en verdad
Por tu felicidad
Hoy brindo en esta Navidad
Feliz Navidad