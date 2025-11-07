David Bisbal inaugura la Navidad en noviembre con el lanzamiento de 'Navidad sin ti'

Mariah Carey no está sola en Navidad. Cada vez más artistas se unen a su tradición de celebrar las fiestas desde el 1 de noviembre y David Bisbal vuelve a sumarse al club. Tras el éxito del disco Todo es posible en Navidad, el cantante lanza este viernes Navidad sin ti.

El almeriense versiona una de las canciones más emblemáticas de las Navidades en México, Estados Unidos y toda América Latina y apunta con esta balada a repetir el éxito que consiguió el año pasado con otros himnos navideños como Mi Burrito Sabanero.

Esta vez la canción es menos festiva ya que expresa la nostalgia y la melancolía de pasar la Navidad lejos de la persona amada. "Siempre te tengo conmigo | Sigo tan enamorado | Las lucecitas de mi árbol | Parece que hablan de ti", dice el tema que, en plena época de unión y fiesta, refleja la soledad y recuerdo.

David Bisbal transforma el clásico en una versión profundamente emocional, capaz de tocar el corazón de quienes la escuchan, y anima a valorar la presencia de nuestros seres queridos durante estas fechas tan importantes.

Navidad sin ti será parte del al gira Todo Es Posible en Navidad 2025, que el cantante arranca el 15 de noviembre en Almería y que cierra el día 23 en Barcelona.

La letra de 'Navidad sin ti'

Otro año ya se ha ido

Cuántas cosas han pasado

Algo hemos aprendido

Y algo hemos olvidado

Pero dentro, aquí en mi alma

Nada nada ha cambiado

Siempre te tengo conmigo

Sigo tan enamorado

Las lucecitas de mi árbol

Parece que hablan de ti

Y entre piñatas y sonrisas

Siento que no estés aquí

En el espejo veo mi rostro

Va acabándose mi piel

Y en la agonía de este año

Siento que muero con él

Llega Navidad y yo sin ti

En esta soledad

Recuerdo el día en que te perdí

No sé en dónde estés

Pero en verdad

Por tu felicidad

Hoy brindo en esta Navidad

Siempre

Siempre me pasa lo mismo

Cuando llegan estos días

Ahora tengo aquel regalo

Que tú tanto me pedías

Luego veo aquella foto

En la que estoy junto a ti

Tomándola contra mi pecho

Digo

Otra otra Navidad sin ti

Las lucecitas de mi árbol

Parece que hablan de ti

Y entre piñatas y sonrisas

Siento que no estés aquí

En el espejo veo mi rostro

Va acabándose mi piel

Y en la agonía de este año

Siento que muero con él

Llega Navidad y yo sin ti

En esta soledad

Recuerdo el día en que te perdí

No sé en dónde estés pero en verdad

Por tu felicidad

Hoy brindo en esta Navidad

Llega Navidad y yo sin ti

En esta soledad

Recuerdo el día en que te perdí

No sé en dónde estés

Pero en verdad

Por tu felicidad

Hoy brindo en esta Navidad

Feliz Navidad