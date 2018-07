David Guetta, Armin Van Buuren, Axwell^Ingrosso, The Chainsmokers, Brian Cross... ¡El BBF vuelve a reventar Barcelona!

La tarde comenzaba a despegar de la mejor forma posible, con la sesión de nuestro DJ Xavi Alfaro, que ha calentado un ambiente que no ha dejado de crecer hasta altas horas de la madrugada.

Han seguido la fiesta el genial Brian Cross acompañado de Tom Staar, que mano a mano han puesto a bailar a toda la paya, mientras Tommy, el animador más crazy del BBF, 'se la liaba' en cabina con sus extraños movimientos y su peculiar indumentaria:

La tarde siguió creciendo y creciendo, con un Robin Schulz que subió a cabina agachado y con chaleco de staff para darle la sorpresa a un público empapado de ganas de seguir disfrutado de la mejor música y un espectáculo que no había hecho más que empezar. Schulz le dio el testigo a un genial Oliver Heldens, con quien además tuvimos la suerte de poder hablar en el backstage, en una entrevista muy íntima que ponto podréis ver aquí, en la web de Europa FM.

DAVID GUETTA, EL DJ DE DJS

Y la noche estalló en un festival de luz, pirotecnia y musicón, de la mano del inigualable David Guetta, que hizo estallar la playa barcelonesa de Sant Adrià de Besòs en un sinfín de saltos, risas y estribillos coreados por decenas de mils de almas, congregadas para disfrutar del mejor espectáculo de música electrónica del país. Con Titanium resonando sobre las olas, los temazos del DJ de DJs volaban sobre las cabezas de un público que estaba in flames:

👉 Recuerda que cada viernes, David Guetta te espera en Europa Baila de Europa FM de 01 a 02h, para ponerte la mejor música en su David Guetta DJ Mix

Después de dejar el listón 'a nivel BBF, es decir, picando en lo más alto, entró en escena Don Diablo y su endiablado sonido que dio paso después de una hora y media de locura musical, a los geniales Axwell Ingrosso, que hicieron un repaso por sus grandes temazos como Sun is Shinning, Dreamer... and more than you know, don't you?

Además, pudimos entrevistar a ambos, Don Diablo y el tándem sueco en el backstage, ¡y fue mucho lo que nos contaron! Muy pronto lo compartiremos en nuestra web y redes sociales:

Y entonces llegó él... Y la noche se sumió en un profundo estado de trance. Armin Van Buuren demostró por qué es el más grande, y el Barcelona Beach Festival se rindió ante su brutal sonido y su espectacular puesta en escena, como fieles de una religión que año tras año crece y tiene su mayor exponente en el BBF:

👉 Recuerda que cada fin de semana tienes una cita con Armin Van Buuren y su ASOT en Europa Baila de Europa FM, los viernes de 02 a 04h, justo después de David Guetta DJ Mix.

The Chainsmokers pusieron el broche de oro a esta V Edición del que es ya el mejor festival de música electrónica del país, uno de los referentes a nivel mundial, y del que Europa FM es emisora oficial, con temazos como Something Just Like This, Closer o el genial Paris, remezclados para una sesión única que nos tuvo bailando hasta la salida del sol.

La cuenta atrás para el próximo Barcelona Beach Festival ha comenzado, y con el cansancio en el cuerpo pero cargados con la energía de la mejor música, ponemos de nuevo en marcha el contador, deseando descubrir qué nos tiene preparada la próxima edición de este festival imprescindible.

¡Gracias BBF! ¡Nos vemos en 2019!