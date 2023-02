David Otero, Bely Basarte y Tato Latorre son 30s40s50s: "Este grupo es una vía de escape, es la música que nos gusta escuchar"

La misteriosa banda 30s40s50s que irrumpió en redes el pasado 11 de enero con sus tres miembros encapuchados empezó a gestarse hace cinco años en un viaje a Marruecos. Lo que empezó como una idea entre dos amigos, ahora es una realidad. Este miércoles la banda da su pistoletazo de salida desvelando la identidad de sus integrantes y actuando por primera vez en la Sala Moby Dick de Madrid.

Antes de llegar al gran público, David Otero, Bely Basarte y Tato Latorre se han sacado la careta en la sede de Atresmedia en un concierto privado organizado por Europa FM. Los tres músicos han hablado también con la web de Europa FM y, en su primera entrevista a cara descubierta, han contado cómo esa idea marroquí empezó a tomar forma en Madrid hace ya más de 365 días.

A David Otero y Tato Latorre, su productor de confianza, se les pasó por la cabeza que no sería mala idea montar un grupo juntos para poder crear y componer música sin miedo a salir de su zona de confort. No dudaron a la hora de pensar en una vocalista para el grupo. Bely Basarte era la voz perfecta. Fue su primera y única opción.

Se lo propusieron durante una cena entre amigos y, aunque tuvo unos instantes de duda, no tardó en aceptar un proyecto que además encajaba perfectamente con sus gustos y referencias musicales. "Cuando empezamos a pensar en qué hacer, tampoco dudamos en quién era la persona perfecta para componerlo. Cuando dijimos ¿con quién lo hacemos? Dijimos con Bely. No había otra idea en nuestras cabezas. ¡Es que no era ni una idea!", exclama David Otero al recordar aquella conversación con Tato Latorre.

La artista, que empezó su carrera subiendo covers de baladas y temas melódicos a YouTube, reconoce que el rock y las guitarras siempre han estado muy presentes en la música que escucha desde su adolescencia. Quién le iba a decir que unos años más tarde terminaría como vocalista de una banda. "Era la música que yo siempre he querido hacer. Cuando era más chiquitita, con 15 o 16 años, me flipaba", cuenta.

Pero Bely Basarte no solo pone voz al proyecto, también se ha transformado en bajista. "Soy bajista desde diciembre y me encanta", celebra.

La esencia 30s40s50s: del pop rock al grunge coqueteando con el 'tontipop'

Bely, Tato y David pertenecen a tres generaciones distintas y eso es precisamente lo que refleja el nombre con el que se han bautizado.

30s40s50s se pronuncia en inglés (thirties, fourties, fifties) y la combinación numérica hace referencia a las edades de cada uno. Bely está en los 30, David ha cumplido los 40 y Tato Latorre es el veterano del grupo con más de 50. Sin embargo, son muchas más cosas las que les unen que las que los separan. Las referencias musicales que comparten van desde Nirvana hasta Bowie, pasando por Garbage, Paramore, Prodigy o Radiohead.

"El proyecto es bastante cañero, es mucho más rock de lo que hacemos habitualmente nosotros", dice David Otero antes de que Bely deje claro que no se han cerrado a nada. "Tenemos temas muy oscuros y muy cañeros y tenemos temas que son son un tontipop muy gracioso con sus guitarras eléctricas y que no pierde ese sonido macarra que tenemos", asegura la artista.

Para Tato lo de crear y componer es casi como colorear una página en blanco. "Hay momentos en que nos ha salido algo más cañero y algo más metal, otros más grunge, más tontipop", añade.

Como si se tratase de un juego, los tres artistas han mantenido su identidad en secreto hasta pocas horas antes del estreno de su primer EP, cuyo primer adelanto llega a las plataformas este jueves 2 de febrero tras su concierto de la sala Moby Dick de Madrid. Su primer trabajo contiene 12 canciones con las que darán el pistoletazo de salida a un proyecto que pretenden compaginar con sus carreras en solitario.

Ahora ya es oficial. Están juntos y el mundo tiene que saberlo. "Ha sido como cuando estás con alguien, un amigo con derecho a roce y lo saben los amigos pero un día de repente dices 'hoy vamos a la fiesta juntos de la mano...' Hoy estamos yendo a la fiesta juntos de la mano y aquí estamos", dice Otero.

NONONONO es su primer single y lo han estrenado hace solo unos días de la mano de Europa FM. Un debut que dentro de poco pasearán por varios puntos de España.

"Para nosotros este grupo está siendo una vía de escape, es la música que nos gusta mucho escuchar, con la que hemos crecido, las referencias y las influencias que, sin embargo, en nuestras carreras en solitario no le podemos hacer hueco, y aquí estamos soltándolo", reflexiona Bely.

Entre amigos es fácil currar y que todo fluya sin discrepancias. "Llegábamos a las 11 de la mañana, tomábamos un café, hablábamos de nuestras vidas porque somos amigos y luego 'vamos a hacer algo de música' y sobre las seis de la tarde la canción estaba compuesta, grabada, producida y para masterizar. Las sesiones de este disco han sido 12 días, una por día, porque tampoco pensábamos que iba a salir. Eso reflejaba lo que habíamos hecho ese día", asegura Tato.

Tienen ganas de subirse a los escenarios —en abril actúan en el SanSanFestival— y de presentar al público este sonido pop rock que recorre la columna vertebral de su primer trabajo discográfico, en el que no faltan ritmos macarras, cercanos al metal, y otros más melódicos, con aires de tontipop.