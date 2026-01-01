Demi Lovato, Daddy Yankee, Diane Ross y más: las actuaciones del especial Fin de Año de Times Square

¡Menuda forma de despedir 2025 y darle la bienvenida a 2026! En Times Square la música sonó fuerte con artistas como Zara Laarson , Demi Lovato , Pitbull o Post Malone . Revive sus actuaciones y recibe el año bailando.

Times Square se viste de gala al llegar cada 31 de diciembre. El especial Rock In Eve llena cada año de música las últimas horas del 31 de diciembre y las primeras del 1 de enero.

En esta ocasión han sido ocho horas de música conducidas por Ryan Seacrest junto a Rita Ora a las que se han unido artistas como Pitbull, Post Malone o Demi Lovato, que ha protagonizado una de las actuaciones más celebradas de la noche en la que habido también conexiones desde Puerto Rico, Chicago y Las Vegas.

En Nueva York también ha estado Diane Ross, que ha abierto la noche en Times Square con un medley de sus canciones más conocidas y que ha conectado con todas las generaciones gracias a la fama que le está brindando su participación en la quinta temporada de Stranger Things.

Estos han sido los números musicales más destacados de esta noche llena de música.

El medley de Diana Ross

Demi Lovato - Sorry Not Sorry, Heart Attack

Charlie Puth - We Don't Talk Anymore, See You Again, Changes

Mariah Carey - Obsessed

Chappel Roan - The Subway

El medley de Daddy Yankee

New Kids On The Block - The Whisper

Pitbull

Zara Larsson - Midnight Sun