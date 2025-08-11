No es la primera vez que Demi Lovato y los Jonas Brothers se reúnen tras 'Camp Rock': así fue el primer reencuentro sorpresa

El 10 de agosto los Jonas Brothers han realizado un concierto en el MetLife Stadium de Nueva Jersey durante su gira Jonas20: Greetings from your Hometown Tour. En él, el momento más impactante lo ha protagonizado Demi Lovato, quien se ha subido al escenario para cantar This is Me y Wouldn't Change a Thing junto a la banda.

Este momento ha vuelto locos a los fans de Camp Rock, pues no se les había visto cantar juntos en concierto desde 2016, durante una gira realizada por Demi Lovato y Nick Jonas. Aparte de este evento, los integrantes de la saga de películas musicales solo habían actuado juntos en dos giras de los Jonas Brothers en 2008 y 2010, en las que estuvieron presentes varios miembros del elenco, entre ellos, Demi Lovato.

El primer reencuentro

Seis años después de haber compartido escenario por última vez con los Jonas Brothers, Demi Lovato inició una gira conjunta con Nick Jonas, la Future Now Tour, que nació con el objetivo de promocionar sus respectivos álbumes Confident y Last Year Was Complicated. Pero, de estos sus conciertos, hubo uno de ellos que fue más especial que el resto: su show en Washington D. C., en el cual Joe Jonas apareció por sorpresa.

Pero el cantante no acudió al espectáculo solamente para hacer enloquecer a los fans con su presencia, sino que se unió a Demi Lovato y su hermano Nick para cantar Gotta Find You y This Is Me, ambos temas de Camp Rock. Al igual que ha ocurrido en el último reencuentro de 2025, los fans enloquecieron tanto que al principio era casi imposible escucharlos, un signo claro de lo esperado que era el reencuentro.

Sin embargo, la felicidad duró muy poco, pues esta fue la última vez que cantaron juntos y ha habido que esperar casi diez años para volver a verlos cantar juntos.

Las giras de 'Camp Rock'

A pesar de que originalmente no se llamaron de esta forma, para los fans hubo dos giras realizadas por los protagonistas de Camp Rock. La primera tuvo lugar en 2008 y fue una gira de los Jonas Brothers bajo el nombre Burnin' Up Tour. En ella estuvo presente Demi Lovato, quien interpretó This is Me, y algunos artistas de Camp Rock que cantaron otras canciones.

La segunda gira surgió en 2010, justo después de Camp Rock 2. El nombre de la gira era Jonas Brothers Live in Concert, aunque, de nuevo, contó con una gran presencia de los temas de Camp Rock y sus artistas. En este caso, Demi cantó junto a Joe Jonas Wouldn't Change a Thing, siendo uno de los momentos más icónicos de la noche.