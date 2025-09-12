Demi Lovato lleva el dance-pop a 'Here All Night', el segundo adelanto de su nuevo disco

Demi Lovato está de vuelta. Tras el lanzamiento de Fast, el primer single de su nueva era musical, la artista regresa con Here All Night, un nuevo sencillo intenso y contagioso que consolida su nuevo disco en el dance-pop.

Producido por Zhone (Kylie Minogue, Troye Sivan, Kesha), el tema combina la potente voz de la intérprete de Échame la culpa con una producción muy pulida, combinación perfecta para crear un himno eufórico para las noches que nunca terminan.

Para acompañar el lanzamiento, Demi se reunió con la directora Hannah Lux Davis, quien está detrás de sus éxitos Cool for the Summer y Sorry Not Sorry, para crear un videoclip visualmente muy intenso, que sigue a una Demi reprimida en su apartamento mientras encuentra la libertad de soltarse.

Hablando sobre el proceso de composición del sencillo, la propia Demi Lovato ha expuesto: "Here All Night es una canción de ruptura que escribí canalizando un personaje, y fue muy liberador entrar en la historia de otra persona". "Desde el momento en que terminamos la canción, supe que tenía que tener un videoclip de baile. Se trata de bailar a través del desamor. Es crudo y empoderante, con un punto de vista lúdico y voyeurista", ha expresado.

Un nuevo álbum en camino

Here All Night es la segunda muestra del muy esperado noveno álbum de estudio de Demi Lovato, después del elegante y sexy sencillo principal de electro-pop Fast, que debutó en el Top 10 en la lista Hot Dance/Pop Songs de Billboard.

Como reveló anteriormente Rolling Stone, el noveno álbum de estudio de Demi, descrito como "dance-pop de celebración", está en camino.