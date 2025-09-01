La letra y el videoclip de 'Cibeles', la canción de desamor de Sergio Ramos sobre su salida del Real Madrid

Madrid ha sido arrasada. Nadie camina por sus calles. Solo Sergio Ramos espera que llegue su corcel blanco a recogerlo ante la fuente de Cibeles, que se mantiene en pie ante el Palacio de Correos, sede del Ayuntamiento. Será solo por poco tiempo.

Empiezan a sonar los primeros acordes de Cibeles, el debut musical del que fue defensa merengue durante 16 temporadas, y las primeras grietas comienzan a aparecer sobre la estatua de la Diosa de la fertilidad.

"Yo mataba por ti | Te amé y te defendí", confiesa el futbolista mientras la icónica fuente continúa resquebrajándose ante sus palabras de desamor. "Yo nunca quise irme | Tú me pediste que vuele", añade destrozado cuatro años después de tener que dejar el Real Madrid por desacuerdos en su renovación.

"Te disfruté y te sufrí | Espero que te vaya bien | Aunque sin ti me siento mal", dice Sergio Ramos al que fue su gran amor. "Tú me amaste y yo te amé | Pero siempre alguien da más | Todo fue como lo soñé | Hasta que tocó despertar", añade el actual jugador del C. F. Monterrey que ganó 22 títulos con el club de Concha Espina. "Todo fue cómo lo soñé | Hasta que tocó despertar", añade mientras en el vídeo, que firma la productora Little Spain, de C Tangana, se suceden imágenes de los triunfos de Ramos con el Real Madrid.

Sergio Ramos reflexiona. "Te puse coronas | Tú me pusiste alas | No sabía que fueran solo para que me alejara" , añade sobre su marcha al Paris Saint-Germain FC en 2021 mientras se ve el vídeo del autobús del Real Madrid triunfal recorriendo las calles del centro de Madrid.

"Que nadie es imprescindible la vida te enseña | Un partido dura 90 | Y te di 90 y tres más de la cuenta", apunta recordando su icónico gol en el minuto 93 de la final de la Champions League 2014 ante el Atlético de Madrid. Un número que luce tatuado en la región temporal izquierda.

La fuente sigue agrietándose mientras Sergio Ramos continúa cantando cuando de pronto empieza a desplomarse. Tira su anillo al suelo pero no se despide. Está dispuesto a volver, reconoce: "Te olvidaste de mí | Me dejaste de lado | Sin poder decidir | Eso es lo que más me duele | Y aunque todo fue así | Volvería encantado | Una vez y hasta 1.000 | Tú lo sabes, Cibeles".

El ahora también cantante cree en las segundas oportunidades. Aunque dolido con lo ocurrido en 2021 está dispuesto a volver. Si Cibeles le dice ven, Ramos lo deja todo.

La letra de 'Cibeles' de Sergio Ramos

Hay cosas que no te dije

Que todavía me duelen

Yo nunca quise irme

Tú me pediste que vuele

Uohohoh

Tú me pediste que vuele

Hmmm

Tú me pediste

Yo mataba por ti

Te amé y te defendí

Pero no estaba en mí

Tú me pediste que vuele

De gala me vestí

Sangre y sudor te di

Te disfruté y te sufrí

Espero que te vaya bien

Aunque sin ti me siento mal

Menos mal que yo me marché

Porque no me trataste igual

Tú me amaste y yo te amé

Pero siempre alguien da más

Todo fue como lo soñé

Hasta que tocó despertar

Te puse coronas

Tú me pusiste alas

No sabía que eran solo para que me alejara

Y te miro ahora

Sigues igual de bella

Que nadie es imprescindible la vida te enseña

Un partido dura 90

Y te di 90 y tres más de la cuenta

Nunca me cansé de intentar

Esta historia fue una leyenda

Prefiero morir de pie que vivir arrodillado

Daré el corazón, aunque me lo devuelvan dañado

Espero que te vaya bien

Aunque sin ti me siento mal

Menos mal que yo me marché

Porque no me trataste igual

Tú me amaste y yo te amé

Pero siempre alguien da más

Todo fue como lo soñé

Hasta que tocó despertar

Te olvidaste de mí

Me dejaste de lado

Sin poder decidir

Eso es lo que más me duele

Y aunque todo fue así

Volvería encantado

Una vez y hasta 1.000

Tú lo sabes, Cibeles