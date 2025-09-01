La letra y el videoclip de 'Cibeles', la canción de desamor de Sergio Ramos sobre su salida del Real Madrid
Cibeles, la canción de Sergio Ramos sobre su salida del Real Madrid, ya está disponible en plataformas. No te pierdas su letra y el videoclip firmado por Little Spain, la productora de C Tangana.
¿Por qué Sergio Ramos se fue del Real Madrid? La historia detrás de la canción 'Cibeles'
Madrid ha sido arrasada. Nadie camina por sus calles. Solo Sergio Ramos espera que llegue su corcel blanco a recogerlo ante la fuente de Cibeles, que se mantiene en pie ante el Palacio de Correos, sede del Ayuntamiento. Será solo por poco tiempo.
Empiezan a sonar los primeros acordes de Cibeles, el debut musical del que fue defensa merengue durante 16 temporadas, y las primeras grietas comienzan a aparecer sobre la estatua de la Diosa de la fertilidad.
"Yo mataba por ti | Te amé y te defendí", confiesa el futbolista mientras la icónica fuente continúa resquebrajándose ante sus palabras de desamor. "Yo nunca quise irme | Tú me pediste que vuele", añade destrozado cuatro años después de tener que dejar el Real Madrid por desacuerdos en su renovación.
"Te disfruté y te sufrí | Espero que te vaya bien | Aunque sin ti me siento mal", dice Sergio Ramos al que fue su gran amor. "Tú me amaste y yo te amé | Pero siempre alguien da más | Todo fue como lo soñé | Hasta que tocó despertar", añade el actual jugador del C. F. Monterrey que ganó 22 títulos con el club de Concha Espina. "Todo fue cómo lo soñé | Hasta que tocó despertar", añade mientras en el vídeo, que firma la productora Little Spain, de C Tangana, se suceden imágenes de los triunfos de Ramos con el Real Madrid.
Sergio Ramos reflexiona. "Te puse coronas | Tú me pusiste alas | No sabía que fueran solo para que me alejara" , añade sobre su marcha al Paris Saint-Germain FC en 2021 mientras se ve el vídeo del autobús del Real Madrid triunfal recorriendo las calles del centro de Madrid.
"Que nadie es imprescindible la vida te enseña | Un partido dura 90 | Y te di 90 y tres más de la cuenta", apunta recordando su icónico gol en el minuto 93 de la final de la Champions League 2014 ante el Atlético de Madrid. Un número que luce tatuado en la región temporal izquierda.
La fuente sigue agrietándose mientras Sergio Ramos continúa cantando cuando de pronto empieza a desplomarse. Tira su anillo al suelo pero no se despide. Está dispuesto a volver, reconoce: "Te olvidaste de mí | Me dejaste de lado | Sin poder decidir | Eso es lo que más me duele | Y aunque todo fue así | Volvería encantado | Una vez y hasta 1.000 | Tú lo sabes, Cibeles".
El ahora también cantante cree en las segundas oportunidades. Aunque dolido con lo ocurrido en 2021 está dispuesto a volver. Si Cibeles le dice ven, Ramos lo deja todo.
La letra de 'Cibeles' de Sergio Ramos
Hay cosas que no te dije
Que todavía me duelen
Yo nunca quise irme
Tú me pediste que vuele
Uohohoh
Tú me pediste que vuele
Hmmm
Tú me pediste
Yo mataba por ti
Te amé y te defendí
Pero no estaba en mí
Tú me pediste que vuele
De gala me vestí
Sangre y sudor te di
Te disfruté y te sufrí
Espero que te vaya bien
Aunque sin ti me siento mal
Menos mal que yo me marché
Porque no me trataste igual
Tú me amaste y yo te amé
Pero siempre alguien da más
Todo fue como lo soñé
Hasta que tocó despertar
Te puse coronas
Tú me pusiste alas
No sabía que eran solo para que me alejara
Y te miro ahora
Sigues igual de bella
Que nadie es imprescindible la vida te enseña
Un partido dura 90
Y te di 90 y tres más de la cuenta
Nunca me cansé de intentar
Esta historia fue una leyenda
Prefiero morir de pie que vivir arrodillado
Daré el corazón, aunque me lo devuelvan dañado
Espero que te vaya bien
Aunque sin ti me siento mal
Menos mal que yo me marché
Porque no me trataste igual
Tú me amaste y yo te amé
Pero siempre alguien da más
Todo fue como lo soñé
Hasta que tocó despertar
Te olvidaste de mí
Me dejaste de lado
Sin poder decidir
Eso es lo que más me duele
Y aunque todo fue así
Volvería encantado
Una vez y hasta 1.000
Tú lo sabes, Cibeles