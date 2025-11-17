Despistaos anuncia doce invitados para el concierto del Palacio Vistalegre de Madrid

No habrá uno, ni dos, ni tres... ¡habrá 12 invitados especiales en el concierto de Despistaos en el Palacio Vistalegre!

El grupo de Guadalajara ha confirmado en sus redes que la cita del sábado 29 de noviembre en Madrid será un fiestón con amigos aunque no ha desvelado la lista de invitados. Lo que sí han hecho los artífices de himnos generacionales como Cada dos minutos o Física o Química ha sido dar alguna pista sobre sus compañeros en esta aventura y ha publicado un cartel en redes en el que se intuye las palabras y las letras que componen los nombres de cada uno.

"Os va a tocar adivinar quién se va subir con nosotros a cantar el día 29 de noviembre en el Palacio Vistalegre de Madrid", han propuesto a sus seguidores en el comentario de esta publicación al que sus fans han respondido citan a artistas como Pignoise, Enol, Veintiuno, Fran Perea, Juancho (Sidecars), La La Love you o Marlon. ¿Acertarán con alguna apuesta?

----- -------

----

--------

----

----- ------

-- -- --- ---

-----

--------

----

---

---------

-----

El sábado 29 de noviembre tendremos la respuesta en el concierto más importante de la historia de Despistaos que tiene a Europa FM como radio oficial y para el que todavía queda alguna entrada disponible. ¡Corre porque ya quedan pocas!