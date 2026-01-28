Despistaos revela el tracklist de su nuevo disco 'Un millón de madrugadas'
El disco de la banda guadalajareña Despistaos se estrena el 20 de febrero y contendrá 11 canciones que van a sorprender a más de uno.
Después de haber cerrado el año con el anuncio de su nuevo disco Un millón de madrugadas, el cual verá la luz el 20 de febrero, Despistaos ha querido adelantarnos el tracklist con el nombre de las once canciones.
No hay que olvidar además que, como nos recordaban en su publicación de Instagram, este será su undécimo álbum, que llega cuatro años después de Ilusionismo.
"Habrá firma y showcase para quien nos acompañe", revelaba la banda, aunque no ha dado más detalles por el momento.
Lo que sabemos del disco
Como ya nos avisaron cuando mostraron la portada del disco, muchas canciones ya las hemos escuchado,"pero hay otras que os van a sorprender".
Además, avisaron de que las personas que reservaran el disco podrían optar a cenar un día con ellos y también acudir a una pre escucha del disco.
Por otro lado, ya nos han compartido algunas canciones: Por volver a verte y Muérdeme, su colaboración Suu, por lo que si esto ha sido solo el aperitivo... ¡se viene un plato fuerte!
Tracklist 'Un millón de madrugadas'
- Mi mejor momento
- Cambio de rasante
- Por volver a verte
- Nunca la primera
- Las de perder
- No hay nadie
- Una vida sin ti
- Disimular
- La última cena
- Muérdeme
- Posdata (dos puntos)