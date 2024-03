El día que Lady Gaga dejó que le vomitaran encima en un concierto

Desde sus inicios allá por 2008, cuando lanzó su primer álbum The Fame, Lady Gaga no ha pasado desapercibida ni encima ni fuera de los escenarios. Excéntrica y excesiva en cada puesta en escena, en cada uno de sus conciertos y en cada una de sus apariciones, numerosas son las veces que Stefani Joanne Angelina Germanotta —su verdadero nombre— ha acaparado titulares por sus estilismos, coreografías, gestos o declaraciones.

Recordemos, por ejemplo, el vestido de carne cruda que lució en la gala de los Video Music Awards de MTV de 2010; su entrada en los Premios Grammy de 2011 dentro de un huevo del que salió rompiéndolo sobre el escenario; o su espectacular show de medio tiempo de la Super Bowl, donde incluso llegó a volar por el estadio.

Sin embargo, todas esas extravagancias quedan en segundo plano frente al momento en el que dejó que le vomitaran encima.

Ocurrió durante una actuación en el SXSW Festival Doritos Boldstage celebrado en Austin (Texas) en marzo de 2014. Cuando Gaga se encontraba interpretando la canción Swine (Puerca), una desconocida chica apareció en el escenario con una botella que contenía un líquido verde que se bebió junto a la cantante. La sorpresa llegó después cuando la misteriosa mujer se metió los dedos en la boca para vomitar sobre Gaga esa colorida sustancia. La artista, que estaba tocando enérgicamente la batería, recibió el vómito con cierto agrado.

La canción continuó con ambas subidas a un toro-cerdo mecánico y, entre provocativas posturas, la desconocida volvió a vomitarle; esta vez líquido negro que bebía de otra botella. Finalmente se desveló que esa chica era una artista plástica, de nombre Millie Brown, que se había hecho conocida en el mundo del arte por ingerir cócteles de pinturas que luego vomitaba sobre un lienzo como manera de hacer arte.

Con sus propias reglas

La sorprendente —y desagradable— performance dividió a los fans de la intérprete de Alejandro y no fueron pocos los que aplaudieron el tuit con el que Demi Lovato reaccionó a esa puesta en escena.

"Triste... Como si no tuviésemos suficientes personas que idealizan los trastornos alimenticios. En pocas palabras, no es cool ni 'artístico' en absoluto", escribió la cantante que tiempo atrás había estado hospitalizada por desórdenes alimenticios. Una opinión a la que se unieron muchos de sus seguidores que acusaban a la cantante y a la artista de frivolizar con enfermedades como la anorexia y la bulimia.

Brown no tardó en contestar a todos los que criticaron el espectáculo, aclarando a TMZ que no quería ofender a nadie y que era una forma de “desafiar el concepto de belleza”. “Hay una clara diferencia entre usar mi cuerpo para crear algo bello, de expresarme y sentirme poderosa, en vez de usarlo para castigarme a mí misma y ajustarme a las normas de la sociedad", explicó la artista.

Por su parte, Gaga no hizo nunca referencia explícita a la polémica pero sí que horas después de la actuación tuiteó un mensaje que dejaba clara su postura: “ARTPOP —título de ese disco— es rebelión creativa. No me gusta seguir las reglas de las monjas. Yo hago las mías”.