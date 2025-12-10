Las diez canciones que representan la trayectoria de Robe Iniesta

Robe Iniesta abre su gira 'Ahora es cuando' el próximo sábado 4 de junio en el recinto hípico de Cáceres | -

Robe Iniesta ha fallecido este lunes 10 de diciembre a los 63 años. Pese a un último año de parón, el rockero español por excelencia cuenta con una trayectoria de décadas, con la que creó todo un universo para la música nacional.

Señalado por crítica y público como uno de los grandes compositores de la música española, muy distintivo con su sentido del ritmo y su sensibilidad poética a pie de calle, visceral y certera, el artista deja tras de sí una gran colección de canciones emblemáticas. He aquí diez que ilustran su sello inmortal con Extremoduro y como Robe:

1. Jesucristo García

Política, religión, marginalidad y drogas en una de las composiciones más honestas y más antiguas con una letra grabada a fuego: "Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista, los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista". Incluida en el álbum de debut de Extremoduro, Rock transgresivo (1989), fue considerada una de las 200 mejores canciones del rock español por Rolling Stone.

2. Necesito droga y amor

Extraído de su segundo disco, Somos unos animales (1991), en el que la rabia como emoción central da paso a dilemas más sentimentales, pero sin perder crudeza, como en este clásico de desesperanza amorosa y búsqueda del olvido. "No sólo vivo del aire, necesito tu sudor. No sólo vivo del aire, necesito tu alegría. No sólo vivo del aire, de ponerme noche y día. No se lo cuentes a nadie, los camellos no me fían", reza la canción.

3. Ama, ama, ama y ensancha el alma

Alcanzada la madurez compositiva con su tercer disco, Deltoya (1992), Extremoduro hace suyo el título de un poema de Manolo Chinato para nombrar una de sus creaciones más buenrollistas y también más fulgurantes, poco más de dos minutos y medio. "Hay que dejar el camino social alquitranado porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas, hay que volar libre al sol y al viento, repartiendo el amor que tengas dentro".

4. Sucede

Agíla (1996) fue el disco que multiplicó la exposición pública de Extremoduro y los críticos convienen en que es una de sus obras maestras gracias a canciones como Buscando una luna, Prometeo o este corte en el que es inevitable corear su letra. "¿Quién quiere saber? Si estoy quemado o escondo un corazón helado. Y quema mi ser. No he vuelto a ser el mismo desde que se fue Gillespie, Zappa, Mercury, Camarón".

5. So Payaso

Incluso quien desconozca la obra de Extremoduro, reconoce este tema elegido como una de las mejores canciones del pop-rock español por Rolling Stone, el que les hizo volar a las emisoras comerciales con una historia de autocastigo sentimental. "Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, ¡a ver qué me dices después!", canta.

6. Salir

El tema imprescindible de Canciones prohibidas se presta como pocas letras a la comunión colectiva, en cuanto oda a esas noches de ocio desmedido pero que también acaban entre sábanas vacías: "Salir, beber, el rollo de siempre. Meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama, y 'joder, ¡qué guarrada!' sin ti. Y al día siguiente ya no me acuerdo de na'".

7. La vereda de la puerta de atrás

El disco que lo contenía, Yo, minoría absoluta (2002), supuso un retorno al rock duro y para el propio Iniesta un salto en su capacidad autoral, con gran carga lírica y reflexiva que contrasta con las canciones más directas. "Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón, convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo".

8. Puta

La preferida por muchos de los seguidores del grupo de las incluidas en Yo, minoría absoluta intercala versos de Federico García Lorca para una historia de amor obsesivo. "Que nada me interesa de alrededor y me subo a lo mas alto de la locura. Me encuentro a mi princesa hablando con la luna, echándose carreras a ver quien es más puta".

9. Dulce introducción al caos

Como parte de su aplaudido La ley innata y en línea con su anarquía, aunque sin llegar a la casi media hora de 'Pedrá', Extremoduro facturó un corte de más de 7 minutos de progresión musical entre la desazón política y la sentimental. "Cómo quieres que escriba una canción si a tu lado he perdido la ambición, la canción de que el tiempo no pasara donde nunca pasa nada".

Nada que perder

Ya en su etapa con el grupo Robe, Iniesta vivió una segunda juventud creativa y prueba de ello es este corte, incluido en el que ha quedado como su último trabajo, Se nos lleva el aire (2023), con una melodía que da vuelo a un diálogo interior que refleja mucho cómo vivió este autor. "No puedo perder nada, que vengo de la nada y solo vivo provisionalmente. No puedo caer más bajo, que vengo del fracaso, de acaso ser solo un superviviente".