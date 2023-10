Las diez mejores canciones de Taylor Swift, según Rolling Stone

Cada fan lo ordenaría de una manera diferente y eso no es malo. Significa que la cantante tiene el poder de transmitir a través de cada canción sensaciones tan diferentes como contrarias. Puede elevarte a la fantasía pop o desgarrarte una herida que creías curada.

Porque Taylor Swift es mucho más que una estrella. Es compositora, creadora de historias, narradora de emociones.

Además, ha sabido sortear los varapalos de una industria que se apropió de su discografía, injusticia que solventó regrabando sus álbumes y rebautizándolos como Taylor's Version. A estos añade además las versiones From de Vault, temas que tenía guardados en el baúl y que ahora lanza de manera inédita. Ya ha recuperado los derechos del 80% de sus canciones. The Eras Tour ha colgado el cartel de sold out en todos los conciertos. La película que lo recopila ha roto récords en taquilla. No hay hito que no haya alcanzado Taylor Swift, habría que inventarlo.

Una gigantesca discografía compuesta por 243 canciones que la revista Rolling Stone se ha propuesto ordenar. Un ranking particular que distingue los temas valorando su letra, melodía y significado, pero del que solo vamos a extraer las 10 mejor valoradas.

1. All Too Well

Una trágica historia de amor condenado con referencias a bufandas, hojas de otoño y café con leche. Una letra estelar con la capacidad de convertir un detalle trivial en un doloroso recuerdo encallado en el corazón. Absolutamente magistral.

2. New Romantics

Un synth pop ochentero sobre llorar en el baño que se convierte en una búsqueda espiritual, una especie de confesión y desahogo para el crecimiento personal.

3. mirrorball

Tacones altos, una bola de discoteca y una joven con un vestido nuevo que se odia a sí misma por querer gustar a todo el mundo. Una sensibilidad adolescente brillante. Solo Taylor podría escribir algo así.

4. Delicate

Un susurro de sintetizadores llena de confesiones, arreglos y estrictas normas emocionales que está dispuesta a destruir.

5. august

Una melodía simple, pero llena de detalles que la convierten en una de las mejores creaciones de lo que en Rolling Stone definen como "multiverso swiftie". Las guitarras rock de los 90 que se mezclan con una letra que, aunque pesimista, se convierte en el rincón más confortable.

6. Long Live

La historia de una chica normal que de un momento a otro siente que domina el mundo, un tema que sirve de himno para cualquiera con esa sensación indestructible.

7. Lover

Una balada romántica tan descriptiva como alejada de la fantasía de purpurina de las letras cursis. Tiene mérito cantar de una manera tan elegante esos numerosos "amados" que recorren la canción.

8. Blank Space

Una canción que definen como "perfecta" de principio a fin, incluido el sonido de bolígrafo que indica que Taylor está escribiendo el nombre del destinatario en una "página en blanco".

9. marjorie

Una canción minimalista en la que canta sobre su abuela Marjorie Finlay, que se dedicaba a cantar ópera en clubs nocturnos.

10. Dear John

La revista la define como "una disección lenta, metódica, precisa y salvaje de una casi relación fallida, sin final feliz, sin moraleja, sin solución, ni siquiera una lección aprendida: solo un mal recuerdo archivado".

Aunque el listado es inmenso, cabe destacar que el número 11 del ranking lo ocupa Cruel Summer, el tema con el que arranca los conciertos de The Eras Tour y una de las canciones más escuchadas en las plataformas.

