El diseñador Luis de Javier, creador del famoso corsé de toro de Rosalía, da por inaugurada la nueva etapa de la cantante

Que Rosalía ha empezado una nueva etapa es algo que llevábamos tiempo comentando pero nunca hasta ahora habíamos tenido una confirmación. La ha hecho indirectamente su hermana Pili que no ha dudado en darle Me gusta a la última publicación de Instagram del diseñador Luis de Javier, que ha compartido uno de los estilismos de la cantante para la revista ELLE junto a un comentario que señala la llegada de la siguiente aventura de la cantante.

"Empieza la nueva era y es un honor ser parte de ella, mi amor", escribió en Instagram el creador de su famoso corsé de toro al compartir una imagen de uno de los estilismos que luce Rosalía en la revista, en la que la cantante asegura que su cuarto disco aún no está terminado y señala que no tiene tiempo para el amor porque se pasa los días metida en el estudio de grabación.

La pista del disco que sí dio Rosalía

Rosalía insiste en que el disco no está terminado y no quiere revelar claramente ningún dato sobre su nuevo trabajo. "Ya lo hice, solo que todavía no os habéis dado cuenta", dijo en una entrevista anterior en Paper Magazine cuando le pidieron alguna pistas sobre el álbum que sí ha dicho "no suena para nada" como MOTOMAMI.

La pista que avanzó Rosalía sobre su nuevo trabajo es un misterio y puede ir desde la temática —muchos señalan que el elemento central podría ser la religión— hasta el título o las posibles colaboraciones, entra las que suenan nombres como Guitarricadelafuente o Yailín La Más Viral.

Sea como fuere no la descubriremos hasta pasado el verano porque todo apunta a que el disco llegará en otoño. ELLE llegó a señalar en su reportaje que sería en noviembre aunque lo borró poco después sin dar explicaciones.

La otra vez que Luis de Javier vistió a Rosalía

No es la primera vez que Luis de Javier colabora con Rosalía. El diseñador catalán la vistió en 2022 cuando la cantante lució su icónico corsé Toro negro impreso en 3D en una de las covers de Motomami.

El diseñador catalán, que presentó en la Semana de la Moda de París su colección primavera-verano 2025, estudió en la Escuela de Diseño, Moda y Arte de Barcelona (IED) y ha vestido a estrellas de la alla de Rihanna, Kim Kardashian, Cardi B y Beyoncé, que también ha lucido uno de sus corsés de toro.