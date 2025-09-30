Doja Cat cruza el cielo y la tierra para presentarnos 'Stranger', una de las joyas de su disco 'Vie' | YouTube Doja Cat

Probablemente, Doja Cat esté en uno de los momentos más dulces de su carrera. Hace apenas cuatro días mostraba al mundo Vie, un disco de 16 canciones con el que la artista californiana nos trasladaba a su nuevo universo musical. Aunque ya nos regaló el videoclip de Gorgeus donde la cantante se muestra con una estética sensual e imponente, lo cierto es que este no era el único as debajo de la manga.

ConStranger, Doja Cat nos traslada a su nueva era. Una nueva etapa con la que utiliza los elementos de la portada del disco para llevarnos a un viaje. En su videoclip, de algún modo, utiliza una serie de elementos para enseñarnos una de las moralejas de Vie: "Enamorarse es poner la confianza en manos de ti mismo y de los demás", contaba la cantante en sus redes cuando presentó la portada de su disco en redes.

Los detalles detrás de 'Stranger'

El vídeo musical comienza con el rostro de la cantante semioculto con el velo del vestido de novia que lleva. A partir de ahí, la cantante salta al vacío, tal vez exponiendo ese "salto de fe" al que se refería cuando expuso la portada. A partir de ahí, la cantante aterriza en las ramas de un árbol (haciendo alusión a la "vida" y la "sabiduría") con su paracaídas amarillo, representando con este último elemento la "curiosidad, felicidad y aventura". "No tienes que golpear el suelo. El amor crece hacia arriba, pero lo más importante hacia abajo. Son las raíces las que te mantienen firme" detalla Doja.

A partir de ahí, Doja emprende un trepidante viaje, cruzando la tierra y sumergiéndose a lo desconocido. Tras esta travesía y llegar a una especie de iglesia en ruinas, Doja, donde su vida termina siendo víctima de una flecha en el corazón, tal vez una referencia hacia cupido y que el amor también puede llegar a doler.

Dave Meyers es la mente creadora de esta propuesta, quien ha trabajado con artistas como Harry Styles o Sabrina Carpenter.

Doja Cat a las puertas de su tour mundial

A partir del 18 de noviembre, la artista de Kiss Me More pondrá rumbo a Nueva Zelanda con la que comenzará su gira mundial A partir de ahí, la intérprete de Lose My Mind recorrerá destinos como Sídney, Tokio, São Paulo, Buenos Aires, Médico, Dublín, Londres, Lisboa, Orlando o Nueva York.