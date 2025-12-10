Don Omar anuncia un gran concierto en Tenerife en 2026, su única parada en Europa

Don Omar dará un espectáculo sin precedentes en en el Tenerife Cook Music Fest , para el que tiene preparado un show especialmente diseñado para la fecha.

Al final era cierto: Don Omar vuelve a España después de seis años con un concierto único en Europa, antes de despedirse de la música.

'El Rey del reguetón' regresará a nuestro país para ofrecer un show que marcará el verano de 2026. Su única fecha confirmada en Europa se celebrará en Tenerife y reunirá lo mejor de su repertorio en un formato totalmente renovado.

Será el jueves 16 de julio en el Tenerife Cook Music Fest, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Las entradas estarán disponibles desde el viernes 12 de diciembre de 2025, a partir de las 11:00 horas en Canarias y las 12:00 horas en la Península, a través de la web oficial del festival.

A los 47 años y con más de un cuarto de siglo de trayectoria, William Omar Landrón, conocido mundialmente como Don Omar, continúa consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina. Su legado incluye éxitos que han marcado a varias generaciones, entre ellos Danza Kuduro, Dile, Dale Don Dale, Virtual Diva, Salió el Sol, Guaya Guaya u Ojitos Chiquitos, temas que han traspasado fronteras y definido la evolución del género urbano.

Su carrera, avalada por tres Latin Grammy, 20 Premios Billboard y 19 Premios Lo Nuestro, se complementa con nominaciones en galardones internacionales como los MTV Video Music Awards. En el último año, su influencia volvió a ser reconocida al recibir el Premio Icono Global de Premio Lo Nuestro.

Un gran concierto en España

Para esta cita en Tenerife, Don Omar está preparando un show único, diseñado expresamente para esta fecha, en el que combinará sus grandes himnos con una propuesta renovada pensada para ofrecer una experiencia inolvidable a sus seguidores en España.