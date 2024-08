Dónde y a qué hora ver el concierto de Karol G con 'Fortnite'

Karol G es una de las grandes estrellas de la música actual, después de recorrerse los mayores estadios del mundo y triunfar en todos ellos. Pero todavía le falta uno.

La artista es considerada una de las cantantes más prestigiosas de su generación. La ganadora de cinco Grammy Latinos se ha convertido en un personaje virtual para deleitar a sus fans a través del videojuego Fortnite.

Bajo el nombre de Karol G: MSB Fortnite, ha llegado una de las mayores experiencias jugables, que será dividida en cinco partes que incluyen los temazos más icónicos de la colombiana.

A qué hora ver a Karol G en 'Fortnite'

Karol G no es la primera cantante que actúa en el videojuego, pues otros artistas como The Kid Laroi, Marshmello, Mayor Lazer, J Balvin, Bruno Mars, Eminem, Ariana Grande, Travis Scott, Lady Gaga o The Weeknd también han participado en los conciertos virtuales del videojuego.

El concierto se podrá disfrutar a partir de este viernes 23 de agosto de 2024 a las 21:00 (horario peninsular de España). Aun así, se podrá seguir bailando durante todo el fin de semana hasta las 18:00 del lunes 26 de agosto gracias a que la organización mantendrá disponible el espectáculo.

Durante todo el concierto se irán abriendo desafíos con los que podrás conseguir recompensas. El videojuego ha querido recrear a fondo un concierto real de la de Medellín en el estadio virtual, por lo que también se tendrá en cuenta el dresscode.

Podrás conseguir instrumentos y el traje de Karol G con la ruta de recompensas prémium del pase de Festival de Fortnite, que cuesta 1.800 "euros" y viene con accesorios como una guitarra o un micrófono, así como pistas de improvisación.

¿Puedo ver el concierto de Karol G en otro momento?

Después de que finalice, los jugadores tendrán la oportunidad de seguir tocando y bailando las canciones de la colombiana porque "formarán parte de la selección cambiante tanto en el escenario de batalla como en el escenario principal".

Además, desde el viernes 23 de agosto se desbloqueará en la tienda del videojuego más sorpresas para complementar la experiencia.