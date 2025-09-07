¿Dónde y a qué hora ver la gala de los MTV VMAs 2025 desde España?

¿Dónde y a qué hora ver la gala de los MTV VMA's 2025 desde España? | GETTY

Los MTV Video Music Awards 2025 son uno de los eventos musicales más seguidos de todo el mundo. En su edición de este año, que transcurre durante la madrugada del domingo 7 de septiembre al lunes 8, artistas como Lady Gaga, Mariah Carey, Sabrina Carpenter o Alex Warren llevarán a cabo algunas de las actuaciones más esperadas de la gala que se celebrará en el UBS Arena de Nueva York.

A nivel de premios, Lady Gaga parte como una de las favoritas para triunfar al optar en diferentes categorías con 12 nominaciones, seguida por su compañero en la canción Die With a Smile, Bruno Mars, que cuenta con 11 nominaciones. Además, destacan los nombres de otros artistas como Ariana Grande, Kendrick Lamar o Billie Eilish.

Un show que, sin duda, merece la pena disfrutar, sobre todo teniendo en cuenta que la gala será auspiciada por el rapero LL Cool J y que, entre los presentadores, se encuentran personalidades como la actriz Drew Barrymore o la celebrity Paris Hilton.

Dónde ver los MTV VMAs 2025

En España se pueden ver los MTV Video Music Awards 2025 de diferentes formas. Por un lado, el canal de pago MTV ofrecerá la gala en directo, disponible en plataformas como Movistar Plus+, Orange TV o Vodafone TV.

Para disfrutar de forma gratuita del evento, el canal MTV Party Music de Pluto TV ofrece la retransmisión sin que sea necesario suscribirse a la plataforma. Además, el pre-show con la alfombra roja podrá verse a través del canal de YouTube de MTV.

Horario de la gala

En cuanto al horario de la retransmisión, el pre-show los MTV VMAs 2025 comienza a las 00:00 de la madrugada del domingo 7 al lunes 8 de septiembre en España, siendo el inicio oficial de la gala a las 02:00.