Dónde ver y a qué hora es la actuación de Karol G en el medio tiempo de la NFL

Karol G está a punto de cumplir un sueño: actuar en el espectáculo de medio tiempo de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Tras el lanzamiento de su último álbum, Tropicoqueta, la colombiana pondrá la nota musical durante el partido que enfrenta a los Kansas City Chiefs contra Los Angeles Chargers en el Corinthians Arena de São Paulo (Brasil).

Dónde ver a Karol G en la NFL

Este año, será la primera vez que el partido de la NFL se retransmita en directo a través de YouTube. Así, la actuación de Karol G podrá seguirse por esta plataforma a través del vídeo oficial del partido.

"Estoy muy emocionada de ser parte de la primera transmisión en vivo de la NFL por YouTube", comentó La Bichotaa través de un comunicado de prensa. "Es verdaderamente un honor y un momento del que estoy muy orgullosa de formar parte".

A qué hora actúa Karol G

El partido de la NFL tiene lugar durante la noche del viernes 5 al sábado 6 de septiembre. Tras un pregame, el encuentro empezará a las 02:00 (hora española, una menos en Canarias).

Sin embargo, Karol G no actuará hasta el medio tiempo, por lo que está previsto que su espectáculo musical comience alrededor de las 03:30 (hora española).

Otros detalles

Se desconoce qué canciones tiene preparadas Karol G para su actuación, aunque cabe esperar que suenen éxitos como Tusa y Si antes te hubiera conocido, así como alguna composición de su último álbum, estrenado el pasado 20 de junio.

"He visto muchos shows de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años, y ahora tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa mucho para mí", dijo la colombiana. "No puedo esperar para celebrar con todos en São Paulo y con los fans alrededor del mundo".

Durante el partido, aparte del show de Karol G, la artista brasileña Ana Castela cantará el himno nacional de su país, mientras el saxofonista Kamasi Washington tocará el himno de Estados Unidos.