Dónde ver y a qué hora es el concierto 'Grace for the World' en El Vaticano con Karol G, Pharrell Williams y más

Karol G y Pharrell Williams son dos de las estrellas de Grace for the World , el concierto gratuito que este sábado 13 de septiembre se celebra en la Plaza de San Pedro de El Vaticano y que sirve como cierre de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana. ¡Apunta dónde verlo y qué artistas forman parte del cartel!

Grandes artistas actuarán en la Plaza de San Pedro de El Vaticano este sábado 13 de septiembre. Karol G forma parte del cartel del concierto Grace for the World, codirigido por Andrea Bocelli y Pharrell Williams y que servirá como cierre de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

Junto a ella estarán otros artistas de talla internacional como John Legend, Teddy Swims, Jelly Roll, BamBam y Angélique Kidjo, que participarán en este concierto gratuito abierto al público que también podrás seguir desde casa y que celebra el Año Jubilar 2025.

"Espero sinceramente que logre realmente difundir, en los corazones de todos, un sentido de hermandad y gran humanidad, que tanto se necesita", decía Andrea Bocelli al compartir en redes una imagen de los ensayos del concierto.

Dónde y cuándo ver el concierto desde casa

El concierto Grace for the World podrá seguirse desde casa, ya que se retransmitirá en Disney+, Hulu y ABC News Live.

La retransmisión empieza a las a partir de las 21:00 (hora española) y se desconoce cuándo está previsto que termine.

Todos los artistas participantes

Jelly Roll

John Legend

Teddy Swims

Pharrell Williams

BamBam (Got7)

Angélique Kidjo

Karol G

El coro de la Diócesis de Roma

El coro góspel Voices of Fire

Por qué Karol G actúa en El Vaticano

El evento, que incluye un espectáculo de luces con drones, busca "comunicar al mundo entero, con un abrazo simbólico, la alegría del amor fraterno", decía durante su presentación el cardenal Mauro Gambetti, presidente de la Fundación Fratelli Tutti y arcipreste de la Basílica de San Pedro, en la que habló también de la presencia de Karol G.

La colombiana, ganadora del premio Grammy, fue invitada a participar debido a su origen latinoamericano y a su "importante labor social" con mujeres y niños. "Nos pareció relevante para el tema que estamos tratando de abordar", explicó.