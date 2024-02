Las dos veces que Amaia actuó en la gala de los Premios Goya

La Academia de Cine decidió darle el Goya de Honor a Marisol (Pepa Flores) en el año 2020. La actriz de hoy 76 años, conocida como la niña prodigio del cine español, lo aceptó desde la distancia y fueron sus hijas —María Esteve, Tamara Esteve y Celia Flores— quienes se encargaron de recogerlo en su nombre.

Lo ideal hubiese sido que la actriz, apartada del cine desde el año 1985, hubiese puesto en pausa su distanciamiento y hubiese ido a la gala celebrada en su Málaga natal. Y lo ideal hubiese sido escucharla cantar una vez más y disfrutar de su voz en directo cantando alguno de sus ya míticos temas.

La música esa noche la pusieron su hija Celia Flores, que cantó el tema Estando contigo, y Amaia, quien interpretó el tema Canción de Marisol, ambas de la película Ha llegado un ángel.

La joven artista protagonizó un momento mágico que le llevó a vivir otro aún más mágico. Después de la ceremonia, la cantante, que vuelve como artista invitada a la gala de los Premios Goya 2024, tuvo la oportunidad de conocer a Pepa Flores en persona. Una especie de sueño hecho realidad.

"Fue increíble, era como encontrarte con alguien que no fuera real. Conocí a sus hijas en los Goya y luego sí, tuve la oportunidad de encontrarme con ella. Al principio estaba temblando porque ya te digo que conocerla fue como ver a Jesucristo, fue como mágico. Me pareció un ángel”, contó en una entrevista en El Mundo.

Amaia pudo ir a casa de la actriz, que fue su inspiración cuando era pequeña. “Empecé a cantar por ella, de pequeña era como mi ídolo. Quería ser como ella y las primeras canciones que me aprendí eran las suyas. Por eso fue también un momento como de conectar mucho con mi niña interior, de acordarme de mi yo de pequeña. Es que yo me acuerdo decirle a mi madre que lo que más quería era conocer a Marisol y ella me decía, 'pero hija, si es no es posible', y de repente...”, explicó en esa misma entrevista

Para Amaia fue “un momento muy, muy emocionante” y una charla llena de enseñanzas. “Me contó muchas cosas de su vida que sí que me sirvieron mucho, a veces incluso me llegaba a sentir un poco identificada con las cosas que contaba, aunque obviamente en otra dimensión, mucho menor la mía, claro. Pero sí que me sentía un poco identificada. Es un momento de mi vida que nunca voy a olvidar”.

La primera vez de Amaia en los Goya

La cantante se enfrentó al reto de homenajear a Marisol con cierta experiencia en la fiesta del cine español. Un año antes, en la gala de 2019, se unió a Rozalén y Judit Neddermann para actuar durante la ceremonia.

Las tres artistas, acompañadas de Manu Guix al piano, interpretaron un mix de los cuatro temas nominados a Mejor canción original —Me vas a extrañar, Este es el momento, Tarde azul de abril y Una de esas noches sin final— y se enfrentaron a un momento nada fácil por un fallo de sonido.

La joven artista, que un año antes había salido de la academia de OT, fue quien se encargó de solventarlo al parar en seco la actuación: "Vale, a ver, espera. Es que tenemos un problema. Porque no se ha escuchado la claqueta o yo no sé qué ha pasado, pero hay un problema. Así que, por favor, si se puede quitar la música o algo... Gracias".

Su decisión fue cuestionada (y hasta criticada) por muchos y tuvo que salir Manu Guix, su profesor en OT2017, en su defensa aclarando que, lejos de estropear el show, Amaia lo salvó.

"El fallo no ha sido de Amaia Romero, ha sido de sonido que no me han abierto monitores y no oía la claqueta ni nada y era imposible empezar el tema. ¡Amaia lo que ha hecho ha sido salvar el número!", confesó en redes sociales.

Amaia vuelve este sábado 10 de febrero a la ceremonia. La joven artista de 25 años es una de las artistas invitadas a la gala de los Premios Goya 2024. Participa en la ceremonia junto a David Bisbal, Estopa, María José Llergo, Salvador Sobral, Niña Pastori, Silvia Pérez Cruz e India Martínez.