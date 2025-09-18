Dua Lipa canta una cover de 'No one' de Alicia Keys en su primer concierto en Nueva York | GETTY

Tras disfrutar de un verano lleno de sorpresas y diversión celebrando todo lo alto su 30º cumpleaños, Dua Lipa continúa con su Radical Optimism World Tour, habiendo iniciado el tramo estadounidense de su gira.

Unos espectáculos en territorio norteamericano que demuestran la repercusión que tiene la británicoalbanesa al otro lado del Atlántico y que están dejando momentos muy especiales.

Para su primer concierto en Nueva York, además del icónico repertorio con el que ha actuado en festivales y estadios europeos, Dua Lipa ha querido mantener sus homenajes a iconos locales y ha elegido interpretar una cover de No One, el clásico de la neoyorquina Alicia Keys.

Un momento que ha resultado especialmente emotivo no solo por ser uno de los hits de la estrella de Hell's Kitchen, sino por el significado que tiene para la propia Dua Lipa, ya que esta fue una de las covers más virales de la artista durante su adolescencia. De hecho, fue ella misma quien publicó (y luego borró) en su perfil de Instagram un vídeo de este momento cuando tenía poco más de 11 años.

Este no es el único tributo musical a temazos estadounidenses que ha llevado a Dua Lipa, ya que durante su pasado concierto en Atlanta aprovechó para cantar Hey Ya!, de Outkast, o el clásico de principios de siglo No Scrubs, de la formación TLC.