Dua Lipa, la estrella del pop que empezó haciendo 'covers' de otros cantantes

La creadora de grandes éxitos como New Rules, Physical o Houdini, cumple este viernes, 22 de agosto, 30 años en el mejor momento de su carrera. Su nuevo disco Radical Optimism está siendo todo un éxito, al igual que su gira con la que consiguió cinco sold outs en el mes de junio. Ahora, Dua Lipase encuentra de vacaciones en Ibiza para celebrar su cumpleaños con su familia y amigos, cogiendo fuerzas para continuar con los conciertos que la esperan a principios de septiembre.

Pero su carrera no inició de la nada, sino que ha estado desde bien pequeña luchando por conseguir su lugar dentro del mundo de la música. Las covers que subía a YouTube y la influencia de su padre como músico fueron factores determinantes para su ascenso a la fama.

Sin embargo, la artista también ha estado proyectándose en los últimos años hacia otro tipo de proyectoscomo su pódcastDua Lipa: At Your Service, su club de lecturaService 95 y su compañíaRadical 22, con la cual consiguió firmar un acuerdo con Warner Chappell Music para gestionar sus derechos de publicación y unificar sus grabaciones.

Su padre, una estrella de rock

Siendo un refugiado de la Guerra de los Balcanes, Dukagjin Lipa encontró un hogar en Reino Unido, donde crió a su hija junto a su esposa Anesa. Allí, consiguió trabajo en una compañía productora de festivales de música, siendo el responsable de transmitir a su hija su afición por la música. De esta forma, empezó a estudiar canto y violonchelo, pero fue rechazada del coro del colegio.

Pero antes de emigrar de Pristina (Kosovo), Dukagjin fue una estrella de rock, dándose a conocer como vocalista de la banda Oda. Gracias a esta vena rockera de su padre, Dua Lipa creció escuchando la música de artistas y bandas como Oasis, David Bowie o Radiohead y recibiendo influencias de varios estilos como el britpop y el hip-hop.

En 2018, ambos fundaron el festival de Sunny Hill, el cual se celebra a principios de agosto en Pristina, con el objetivo de mejorar la imagen de Kosovo, manchada por la guerra.

De hacer 'covers' a llenar estadios

Si hubo algo que ayudó a impulsar la carrera de Dua Lipa fueron las covers que publicaba en YouTube que, a pesar de no alcanzar una gran popularidad, llamaron la atención de un mánager de Warner Bros, Ben Mawson, quien le ayudó a cerrar un contrato discográfico. Sería en 2014, después de trabajar como modelo, cuando conseguiría cerrar un contrato con la discográfica y comenzó a trabajar en su primer disco homónimo en 2017.

Por desgracia, Dua Lipa borró casi todos los vídeos de sus covers en su canal de YouTube, por lo que solo permanece el de la canción Here de Alessia Cara.

Una artista de récord

Tras firmar su contrato con Warner, la artista consiguió un éxito absoluto con su primer disco, sobre todo con sus temas Be the One, IDGAF y New Rules. Un año después, en 2018, ganó dos premios Brit como Artista Solista Femenina Británica y Artista Revelación Británica. Este año sacó su tema One Kiss, el cual se convirtió en un nuevo éxito para la artista.

En 2019, ganó otro Brit a Canción del Año por Electricity, con el cual consiguió también un Grammy a Mejor Grabación Dance. Su canción Don’t Start Now (2019) logró convertirse en la canción más exitosa en 2020 y su segundo álbum, Future Nostalgia, consiguiendo seis nominaciones a los premios Grammy. Physical y Break My Heart y Levitating fueron sus temas más aclamados.

Al año siguiente, en 2021, fue reconocida en la revista Time como una de las futuras 100 personas más influyentes del mundo y ganó en los premios Brit de Artista Solista Femenina Británica y Álbum Británico del Año. A su vez, ha obtenido varios premios más, entre los que pueden destacarse dos premios Grammy, dos premios Brit, dos MTV Europe Music Awards y dos premios MTV Video Music. En total, la artista posee 57 premios.

Además, la artista posee cuatro récord Guinnesss, los tres primeros en Spotify: la artista femenina con mayor número de oyentes mensuales en 2021, el álbum con mayor número de reproducciones en 2024 (Dua Lipa), primera cantante de la historia en tener cinco canciones con más de 2.000 millones de reproducciones y la mayor cantidad de entradas vendidas para un concierto online de una artista femenina en solitario.

Su relación con Callum Turner

A partir de 2024, los rumores sobre su relación con Callum Turner comenzaron a difundirse, principalmente porque la pareja nunca ha tenido miedo a mostrarse cariñosa durante sus interacciones en público. La forma en la que se conocieron fue algo peculiar, pues coincidieron en Londres mientras ella cenaba con su padre y los presentó la cofundadora del restaurante.

Sin embargo, tiempo después descubrieron que ya habían compartido espacio en una fiesta, pero no se cruzaron. Después del primer encuentro, volvieron a coincidir en Los Ángeles, donde se percataron de que ambos estaban leyendo el mismo libro, haciendo pensar a Dua Lipa que era una señal de que estaban predestinados.

Fue a finales de 2024 cuando los fans se dieron cuenta de una joya peculiar con la que aparecía Dua Lipa en las fotos: un anillo, el cual fue encargado por su pareja, consultando a sus amigas y hermana para el estilo. Por el momento, la pareja no ha confirmado fecha para la boda, pero se les puede ver muy felices en las redes sociales y están entusiasmados por el enlace.

Triple nacionalidad

Al haber nacido en Londres, Dua Lipa obtuvo nacionalidad británica, pero, gracias a su carrera musical, consiguió obtener la nacionalidad de sus padres. En 2022, el presidente Bajram Begaj le concedió la ciudadanía albanesa por promover la nación a través de su música.

Pero tendría que esperar hasta 2025 para obtener la nacionalidad kosovar por parte de la presidenta Vjosa Osmani por ser una figura representativa de la nación

Su amor por España

Prácticamente cada verano desde hace unos años, Dua Lipa ha estado pasando sus vacaciones en España, concretamente en las Islas Baleares. Yates, flamenco, sol, comida, piscinas, lujo... No falta de nada en las celebraciones de la cantante. Mallorca e Ibiza han sido sus destinos favoritos para celebrar el verano, como hemos podido verla compartir en sus redes sociales.

Sin embargo, también hemos podido verla en el pasado en otros destinos de España como Madrid, donde se la pudo ver almorzando con Pedro Almodóvar, tomando churros en la chocolatería San Ginés, visitando el Museo del Prado y comiendo en el restaurante Sala De Despiece.

Otro destino que la artista ha visitado ha sido Barcelona, donde acudió a la Fundació Joan Miró y grabó el videoclip de Illusion en las piscinas municipales de Montjuic.