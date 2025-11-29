Dua Lipa interpreta 'Antología' de Shakira en su concierto en Bogotá

Dua Lipa colapsa Times Square con un concierto gratuito por el estreno de su disco 'Radical Optimism' | Getty

Dua Lipa cumple el sueño de todos los colombianos escogiendo un tema de la reina local. Y es que la artista está triunfando en cada concierto de su Radical Optimism World tour con sus convers, sobre todo las que está interpretando en español en su tramo por Latinoamérica.

La estrella del pop ha versionado a artistas de la talla de Miranda!, Soda Stereo, Mon Laferte... E incluso subió al escenario a Mauricio Mesones para interpretar juntos el éxito Cariñito en Perú.

Y aunque no ha tenido la oportunidad de cantarla junto a ella, Dua Lipa ha homenajeado a Shakira en su concierto en Bogotá este 28 de diciembre. "Voy a versionar una canción que me encanta, de una artista que me ha inspirado y que de alguna manera ha tocado corazones por todo el mundo", introdujo la intérprete de Illusion en el Estadio El campín.

Así, Dua Lipa ha cantado a pie de micro Antología, canción que ha interpretado con un español cada vez más pulido y mucho sentimiento.

Curiosamente, Antología ha sonado casi a la vez en dos conciertos que tenían lugar simultáneamente: en el de Dua Lipa en Bogotá y en el de la propia Shakira en Asunción.

Unidas por el mismo arte, las artistas han regalado un momento de lo más especial celebrando la música en directo.