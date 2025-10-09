Dua Lipa invita a Gwen Stefani a unirse a su concierto de Los Angeles para cantar 'Don't Speak'
Dua Lipa se ha propuesto que cada concierto de su gira Radical Optimism sea diferente y, para eso, incluye una cover de un artista local en cada show. Para su tercera noche en Los Angeles eligió Don't Speak de No Doubt aunque no cantó sola. La cantante británico-albanesa invitó a su vocalista, Gwen Stefani, a unirse a ella e interpretarla juntas.
Dua Lipa versiona a Enrique Iglesias y canta 'Héroe' en español
Dua Lipa hizo que su tercera noche en el Kia Forum de Los Angeles fuese mágica. La cantante británico-albanesa no hizo una cover al uso como en el resto de los conciertos de su gira Radical Optimism sino que optó por hacer una versión a dúo.
La intérprete de Houdini eligió la canción Don't Speak de No Doubt para este concierto e invitó a Gwen Stefani, vocalista de la banda, a unirse a ella para cantarla juntas.
"Uno de mis HÉROES PERSONALES. Uno de mis artistas favoritos. Alguien a quien he escuchado toda mi vida, que ha influido en mi música, mi estilo. Alguien a quien amo como intérprete, que constantemente se reinventa a sí misma... La amo absolutamente. Esa mujer increíble está aquí esta noche", dijo Dua Lipa para darle la bienvenida a la artista con la que hizo una versión diferente del éxito de los 90 Don't Speak.
Juntas cantaron la canción que cerraron con una sonora ovación del público y fundidas en un bonito y emocionante abrazo.