Dua Lipa canta la versión de 'Bésame mucho' de Luis Miguel en su primer concierto en México
Dua Lipa arrasa con sus covers, y en su llegada a Ciudad de México la artista ha querido cantar por el veterano Luis Miguel.
Las covers de Dua Lipa se están convirtiendo en historia de la cultura pop. La artista se recorre el mundo con su Radical Optimism World Tour homenajeando en cada concierto a un artista local, y en Latinoamérica está arrasando con sus elecciones.
Sus versiones de Miranda!, Shakira, Soda Stereo e incluso su actuación a dúo con Mauricio Mesones sobre el escenario se han vuelto momentos especiales y únicos para los espectadores de los conciertos, pero también para aquellos que viven estas actuaciones desde casa, a través de su viralidad en redes sociales.
Y la artista ha vuelto a versionar a un gran artista en México, donde ha actuado este 1 de diciembre. En esta cita tan especial, la que supone la primera de tres noches en Ciudad de México, Dua Lipa quiso homenajear a Luis Miguel, pero lo hizo con una versión de su versión de Bésame Mucho.
Con mucho ritmo y carisma —como ya es habitual en la artista británica— la intérprete de Illusionconquistó al público del Estadio GNP Seguros cantando en español y enterneciendo los corazones de sus fans.