Eminem, Elvis... Músicos que han aparecido en cómics

Los cómics y la música se visitan más de lo que pensamos y, si hace unas semanas os traíamos 7 cómics para conocer la historia de los músicos, en esta ocasión os traemos una selección con los cameos más famosos de músicos, pero en las páginas de Marvel y DC, los gigantes del cómic de superhéroes. Además, en esta época de año, qué mejor que abrir un buen cómic para descubrir y viajar a nuevos lugares.

Este es nuestro listado. De peor a mejor:

Elvis viaja Marvel junto a Iron Fist

Las apariciones de Elvis Presley en los cómics no han sido pocas, aunque ninguna ha tenido una importancia relevante. Por ello, enviamos a Elvis al último lugar de esta lista. En concreto, nos quedamos con una viñeta dentro de la serie de Iron Fist. En aquella, se revela que Elvis había hecho un intercambio con el personaje Fat Cobra: aprender artes marciales si le daba la receta de su sándwich favorito, cuyos ingredientes eran plátano, mantequilla de cacahuete y tocino. En la serie What If, de la cual, en breve, veremos una serie de animación, también hay un número dedicado al rey del rock. En aquella oportunidad fue el villano Galactus el protagonista, que se despertaba reconvertido en el cantante. En la colección El increíble Hércules, Elvis también hace una breve aparición.

EXTRA: el origen comiquero de Elvis

Como curiosidad, ¿sabíais que Elvis Presley basó su atuendo característico debido a su devoción por el Capitán Marvel Jr.? Sí, así fue como el rey del rock conformó su traje con capa y tupé, gracias al compañero de aventuras del Capitán Marvel, actualmente conocido como Shazam. En los años 40, el joven Freddy Freeman llegó a protagonizar su propia colección. Era tal el éxito de la familia Marvel, en ese entonces, que sus ventas eran más alta que las de las colecciones de Superman.

Lo mejor: Elvis, ¿qué más?

Lo peor: su intrascendencia.

Portada del Capitán Marvel Jr. // Europa FM

Eminem junto a Punisher

En 2009, el rapero Eminem se cruzó con Frank Castle, mejor conocido por todos como Punisher. El momento no pudo ser más oportuno, ya que coincidía, casualmente, con el lanzamiento del disco Relapse. Como historia, puede que sea la más seria de las aquí enumeradas. El arranque lo protagoniza Frank, atacando al equipo de seguridad del cantante, después de que este diera un concierto en la ciudad de Detroit. Punisher tiene que acabar con Eminem o eso es lo que parece, hasta que se descubre que el antihéroe estaba allí para salvar al rapero del Consejo Parental de la Música, una organización que vela por la moralidad en las letras musicales.

Lo mejor: es gratis y está dibujado por el genial Salvador Larroca.

Lo peor: historia de consumo rápido. Resulta muy olvidable.

Portada del cruce entre Eminem y Punisher // Europa FM

Michael Jackson en el universo X-Men

En el número 2 de la serie regular Longshot, aparece un personaje calcado al rey del pop, que responde al nombre de Jackson. Menuda casualidad, ¿verdad? La serie se lanzó entre 1985 y 1986, una época en la que Michael Jackson venía de cosechar el éxito incontestable que fue Thriller en 1982 y la producción musical USA for Africa, que contenía otro temazo del artista, como era We Are the World. La canción consiguió ganancias millonarias, que fueron donadas a causas benéficas.

En aquellos cómics, Jackson luchaba, codo con codo, con Longshot, un personaje muy querido por los seguidores de Marvel y los X-Men, creado por Ann Nocenti y Art Adams. Aquella serie tenía lugar en el Mojoverso, una dimensión paralela gobernada por Mojo, en el que esclaviza a sus habitantes, adictos a los programas de televisión.

Lo mejor: Lo bien ensamblado que estaba Jackson dentro del Mojoverso. El look futurista y su diseño, en general, eran ideales para un personaje que compartiera protagonismo con Longshot.

Lo peor: Que solo fueron unas viñetas.

Homenaje DC al heavy metal

Noches oscuras: Death Metal, con guion de Scott Snyder y dibujos de Greg Capullo, nos cuenta el avance del Multiverso Oscuro sobre toda la existencia y cómo la Liga de la Justicia ha caído frente al peor villano de todos los tiempos, el Batman que ríe (una versión alternativa de Batman que se ha convertido en el Joker). Toda la historia y su estética resuman espíritu heavy metal y, para dejarlo aún más claro, la edición especial, Band Edition de Noches oscuras, presenta la participación de grupos emblemáticos de heavy metal como Megadeth, Ozzy Osborne y Dream Theater, entre otras. Los números contienen reflexiones, entrevistas y biografías de cada banda, además de unas portadas increíbles, en las que se pueden ver a los músicos compartiendo cartel con las estrellas de DC.

Lo mejor: La portada de Megadeth, creada por el español Juanjo Guarnido, el artista detrás de Blacksad, y Wonder Woman con motosierra en mano. En general, el atractivo de esta historia está en el profundo homenaje que se rinde al género musical.

Lo peor: Lo enrevesado que puede resultar el argumento, que combina líneas temporales, universos y personajes de toda clase.