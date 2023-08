El emocionante motivo por la que Adele rompe a llorar en pleno concierto

Las anécdotas durante la residencia de Adele en The Colosseum at Caesars Palace, Las Vegas, no paran de inundar internet. Esta vez han sido las lágrimas de la artista , que han brotado inesperadamente cuando ha ayudado a una pareja a descubrir el sexo del bebé que espera .

Después de varios giros de guion que atrasaron el comienzo de la residencia de Adele en The Colosseum en Caesars Palace de Las Vegas —por discrepancias con su equipo—, la cantante británica empezó su sesión en noviembre de 2022 con un espectáculo con el que se sentía orgullosa.

Desde entonces, han sido multitud de momentos icónicos los que han atestado las redes sociales con la artista, que ha convertido su espectáculo en una "pequeña" comunidad con la que compartir opiniones y sentimientos en torno a la actualidad del mundo (el mediático naufragio del sumergible Titan o la última moda de tirar objetos al escenario de los artistas) la de su propia vida (su divorcio o los dolores provocados por la ciática que padece).

Esta vez el motivo de que un concierto más de la artista se haga viral han sido sus lágrimas, que han brotado inesperadamente en pleno concierto.

Una pareja se ha acercado al escenario pidiéndole que fuera ella quien le diera la noticia del sexo que tendría el bebé que están esperando. "Nunca he hecho esto. Madre mía, creo que soy como de un médico", contestaba emocionada por la propuesta la cantante de Hello.

"¿Hay algo que quieras que diga? ¿Tienes a alguien grabando esto para ti?", preguntaba a la futura madre Adele. "Me siento honrada de que vayas a hacer esto por nosotros. Lo sabemos desde las 12 semanas y hemos estado esperando este momento", le confesaba ella.

Después de un estruendoso aplauso, Adele se disponía a gritar, visiblemente nerviosa, la noticia: "Shantelle y Chris van a tener... ¡UN NIÑO!", exclamaba, justo antes de fundirse en un abrazo con la madre. En medio de la celebración, la artista ha liberado toda la emoción contenida: "Estoy tan feliz por ti", le decía a Shantelle mientras esta lloraba. Hasta que Adele tampoco ha podido retener las lágrimas y, en plena expresión de alegría, su sonrisa se ha visto vencida por una emoción que ha emanado en forma de lágrimas: "Es tan emotivo, Dios mío".

Para volver a la risa, la autora de Someone like you le ha pedido algo a la embarazada: "Cuando me quede embarazada, ¿me revelarás el sexo? En la fiesta, te tendré de vuelta y podrás hacerlo", se reían los tres con el resto del público, cómplices.

Por último, la británica ha querido lanzarles una pequeña advertencia: "Tengo un niño de 11 años y ¡vaya, os espera un viaje!".