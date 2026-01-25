La canción que Louis Tomlinson habría escrito sobre Liam Payne: así suena 'Dark To Light'

Liam Payne y Louis Tomlinson en 2015 | Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images

Louis Tomlinson publicó el 23 de enero su tercer álbum de estudio, How Did I Get Here?, que incluye una canción que todos los fans de One Direction han vinculado con Liam Payne. El británico, que murió el 16 de octubre de 2024 a los 31 años tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires (Argentina), sería el receptor de Dark To Light.

Según The Sun, la familia de Liam Payne tuvo acceso a la letra de la canción antes de su publicación. Además, el periódico asegura que el título, Dark To Light, podría ser una referencia a un tatuaje que se hizo Payne en 2023, que decía "where dark meets light" —en español, "donde la oscuridad se encuentra con la luz"—.

La canción plantea varias veces una pregunta: "¿Hay algo que yo pueda hacer?". Esto resuena con unas declaraciones de Louis Tomlinson sobre la muerte de Liam Payne: "Mi arrogancia me hace pensar que yo lo podría haber ayudado, pero incluso si hubiese dado mi 150 %, no es suficiente, su dolor era mucho más profundo de lo que yo podría haber hecho por él", dijo en The Diary of a CEO.

"Si pudiera verse por solo cinco minutos a través de mi cabeza, podría ver cómo lo percibimos los demás, y creo que estaría muy sorprendido", añadió en la entrevista. Estas palabras también encajan con otra parte de la letra de Dark To Light: "Ojalá pudieras verte a través de mis ojos solo una vez más / ¿Haría alguna diferencia? ¿Te sacaría una sonrisa? / ¿Podría traerte de la oscuridad a la luz?".

"Se sentía incomprendido, él simplemente quería ser querido", comentó Tomlinson en el pódcast al hablar sobre su excompañero. "Él tenía una energía de cachorro, en el buen sentido. Quería ser querido, como todos, pero creo que para él era más importante".

Letra en español de 'Dark To Light'

Se acaba antes de que notes

¿Por qué nadie te dice eso?

No hay un fénix entre las llamas

Solo quedan fotos vacías

-

¿Hay algo que yo pueda hacer?

-

Ojalá pudieras verte a través de mis ojos solo una vez más

¿Haría alguna diferencia? ¿Te sacaría una sonrisa?

¿Podría traerte de la oscuridad a la luz?

(De la oscuridad a la luz)

-

Me dijiste que siguiera adelante

Pero nunca escucho lo que me dices

Y no puedo cargar con este peso por mucho tiempo

Pero todavía no lo superé

-

¿Hay algo que yo pueda hacer?

-

Ojalá pudieras verte a través de mis ojos solo una vez más

¿Haría alguna diferencia? ¿Te sacaría una sonrisa?

¿Podría traerte de la oscuridad a la luz?

De la oscuridad a la luz

-

No vayas a ningún lugar donde yo no pueda seguirte

No vayas a ningún lugar donde yo no pueda seguirte

No vayas a ningún lugar donde yo no pueda seguirte

Sabes que voy a estar a tu lado

-

Ojalá pudieras verte a través de mis ojos solo una vez más

¿Haría alguna diferencia? ¿Te sacaría una sonrisa?

¿Podría traerte de la oscuridad a la luz?

De la oscuridad a la luz

-

De la oscuridad a la luz

De la oscuridad a la luz

¿Podría traerte de la oscuridad a la luz?

De la oscuridad a la luz

-

Fuente: letras.com