El emotivo videoclip de 'Valientes', la canción de Andrés Suárez para concienciar sobre el Parkinson

En ocasiones como esta, la música ha demostrado ser mucho más que letras y acordes.

La música es un altavoz para enseñar, concienciar y darle voz a los que no la tienen. Y eso es lo que ha hecho Andrés Suárez en Valientes.

El artista ha escrito una canción en honor a los pacientes de Parkinson, una afección degenerativa y crónica que no tiene cura y que afecta al movimiento y al cerebro de quien lo padece, así lo explica en primera persona una de las afectadas por esta enfermedad, que ha reconocido que es muy dura.

Suárez ha querido añadir a continuación de las declaraciones la definición del diccionario de la palabra valiente: "Que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Que implica o denota valentía".

Durante el transcurso de la canción, podemos ver distintas imágenes de personas que padecen esta enfermedad, mostrando la cara que no se ve y que tanto sufren, acompañadas de una letra muy emocionante que pone de manifiesto la fuerza de aquellos que viven con esta dolencia, con un mensaje cargado de amor y respeto.

El videoclip se ha publicado el 11 de abril con motivo del día mundial del Parkinson, y se ha grabado con la colaboración de la Asociación Parkinson Madrid, donde ellos son los protagonistas.

Así nació Valientes

La canción Valientes tiene una gran historia detrás, que ocurrió hace ya año y medio. Andrés se dio cuenta de una realidad desconocida para muchos que le cambió para siempre, y no quiso perder la oportunidad de contarlo a mundo y darle visibilidad a través de sus canciones.

El artista escribió un emotivo texto en el que explicaba el origen de esta canción y lo que supuso para él.

“Al terminar el penúltimo concierto de mi gira AS, enero del 22, me dicen que dos personas no se quieren ir del recinto, provocando así un grave retraso en el cierre del auditorio. Al día siguiente firmaba libros en una librería de aquella ciudad. Durante las cuatro horas que duró la firma vi sentada a una persona y, de rodillas ante ella, a su pareja masajeándole las piernas. Qué distinta la realidad cuando la conoces a cuando te la cuentan; aquella persona que “no quería irse del recinto” la noche anterior no lo hizo a causa del bloqueo muscular que le provocaba el Parkinson. No sabía, hasta entonces, qué era el Parkinson. No sabía de temblores en personas jóvenes, madres en este caso, que conviven a diario con la enfermedad degenerativa. Me di cuenta de mi error al volver a casa de aquel viaje en el que ya era otro; nadie de mi entorno sabía lo que era el Parkinson. A los días escribí Valientes en su honor tratando de concienciar, de amplificar tantas historias como la que tuve la suerte de conocer (más de 300000 casos en nuestro país). Contacté con ella para enviarle la canción y darle las gracias por cambiarme la vida para siempre. Valiente quien padece una enfermedad como el Parkinson sin rendirse, sin perder la sonrisa. Valiente quien se queda a su lado en puro amor. Valientes".

Algunos datos sobre el Parkinson que tal vez desconocías