Enol nos anima a hacer las cosas que nos llenan en 'Un beso a la mitad'

Enol estuvo acompañado de Un beso a la mitad durante el viaje a pie de Madrid a Asturias que hizo en mayo. El cantante recorrió los 467 kilómetros que separan la capital de Gijón para revindicar la nostalgia de estar lejos de casa y mostrar el amor por su tierra. No descarta que de la experiencia nazca una nueva canción.

Desde su trastero en Asturias hasta los escenarios de los festivales más destacados de España. Enol ha sabido construir su carrera a base de esfuerzo, autenticidad y amor por la música.

Una historia cuyo mejor ejemplo es su canción Un beso a la mitad, lanzada en mayo de 2025 cuando estaba a punto de concluir la aventura de recorrer a pie los 467 kilómetros que separan Madrid de Asturias, y en la que plasma el sonido pop con el que ha conseguido conquistar a miles de fans.

Enol arrancó su marcha el 10 de mayo junto a su amigo Dani. Lo hizo para revindicar la nostalgia de estar lejos de casa y como una forma de reflejar el sentimiento que tiene hacia su tierra. "Tras cuatro años fuera intento mantener esa vinculación con mi casa, con mi gente, al final son los que desde el principio me apoyaron y me hicieron crecer y llegar hasta donde estoy hoy", contaba en una entrevista el artista, que se define como un apasionado de Asturias.

"Es todo para mí. Todos los que somos de aquí tenemos un sentimiento de arraigo que nos acompaña siempre", añadía el cantante que inició su andadura en la madrileña Puerta del Sol y que llegó a Gijón tras una media diaria de 36 kilómetros al día. La banda sonora en ese viaje fue la canción Un beso a la mitad.

"Un beso a la mitad' habla de lo que entiendo por sentirse libre"

"Habla de lo que yo siento, de lo que entiendo por sentirse libre. Al final en la vida, siempre dentro de lo que podamos y de lo que nos permita nuestra rutina, hay que hacer las cosas que a uno le llenan, que a ti te hacen sentir bien por más que el resto de personas lo vean como una locura o como algo que no tiene sentido. Si para ti lo tiene, creo que hay que seguir los impulsos y hacer la cosas que nos hacen sentirnos libres", explicó.

La música acompañó a Enol en este viaje en el que vivió momentos muy emocionantes como día que conocieron a un chico de Valladolid con cáncer que les acompañó durante 15 kilómetros o cuando ayudaron a un perro a encontrar a sus dueños. "Nos ocurren aventuras y todas con un sentido especial", apuntó sin descartar que de este viaje podría salir un nuevo tema. "Vivir se ve reflejado en las canciones. Será cuestión de tiempo".

La letra de 'Un beso a la mitad', de Enol

He intentado parar el tiempo en medio de un abrazo

En serio, créeme que ya lo he intentado

Y más que imposible, era cosa de dos

Y he buscado remar contigo en cada discusión

Aunque me grites, te estoy escuchando

Y aunque me calle, te pido perdón

Me falta todo si te va-a-a-as

Dejando un beso a la mita-a-a-ad

Una mirada en un porta-a-a-al

Y siento que vuelvo a empeza-a-a-ar

Me falta todo si te va-a-a-as

Dejando un beso a la mita-a-a-ad

Una palabra en algún ba-a-a-ar

Y siento que vuelvo a empeza-a-a-ar

Sentirse libre es tan complicado estando en una habitación

A cielo abierto con la lluvia golpeándome en la frente

Es bastante diferente

Si quieres, podemos trártelo

Pon los brazos en cruz cuando el viento sople

A veces se pierde el norte y te olvidas de tu nombre

Y si quieres volar, vuela

Pero si te pierdes, vuelve a casa que aquí estaré yo

Lloré, reí, besé, volví, me enamoré, viajé

Pero en ninguna parte (Yeah-yeah-yeah)

Sentí tan fuerte como aquí con tan solo mirarte

Me falta todo si te va-a-a-as

Dejando un beso a la mita-a-a-ad

Una palabra en algún ba-a-a-ar

Y siento que vuelvo a empeza-a-a-ar

Me falta todo si te va-a-a-as

Dejando un beso a la mita-a-a-ad

Una palabra en algún ba-a-a-ar

Y siento que vuelvo a empeza-a-a-ar

Solo dame un beso a la mitad

Un beso a la mitad (Yeah, yeah, yeah, yeah)

Oh-oh-ah, ah-ah, oh-oh-ah

He intentado parar el tiempo en medio de un abrazo

En serio, créeme que ya lo he intentado

Y más que imposible, era cosa de dos