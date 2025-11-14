Entradas de Amaral en Madrid y Barcelona para los últimos conciertos de 'Dolce Vita Tour'

Sorpresa para los fans de Amaral. La agrupación zaragozana le dará una segunda vida a su Dolce Vita Tour con dos nuevas fechas para 2026.

Tras una infinidad de fechas por España, Eva Amaral y Juan Aguirre marcan en el calendario sus próximos conciertos para 2026: el 18 de diciembre en el Palau Sant Jordi y el 28 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid.

Cómo y cuándo comprar las entradas de los nuevos conciertos de Amaral

Si quieres asistir a sus nuevos shows, tendrás que acceder a la página oficial amaral.es. Será a partir de las 14:00 horas del viernes 14 de noviembre cuando comience la venta de entradas. Aunque eso sí, siempre es recomendable que te conectes unos minutos antes por si hubiera una gran cola virtual.

"Estas últimas fechas se suman a las ya anunciadas, y no habrá más oportunidades para asistir a la gira Dolce Vita Tour", han expresado los intérpretes de Días de Verano.

Las emociones de Amaral con sus nuevos directos

La banda de Sin ti no soy nada ha mostrado sus emociones tras una gira llena de directos. "Está siendo la gira más intensa y personal de nuestra historia como banda, y también la más ambiciosa por la forma en que lo visual y lo sonoro se unen", ha expresado Amaral a través de redes.

"Ahora que llega a su fin, queremos despedirla como se merece, agradeciendo vuestro apoyo y enviando de vuelta todo el amor recibido", ha asegurado.