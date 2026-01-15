Entradas de Bruno Mars para sus conciertos en Madrid: a qué hora empieza la venta general y precios

Tras una preventa de vértigo y el anuncio de una segunda fecha en Madrid, Bruno Mars pone a la venta las entradas para sus dos conciertos en el Metropolitano este jueves 15 de enero. Desde Europa FM, recopilamos en este artículo toda la información necesaria para comprar tickets : a qué hora empieza la venta, qué precios tienen las entradas y cómo es el mapa del recinto.

Bruno Mars se ha propuesto hacer del 2026 su gran año con el estreno de una nueva canción, el anuncio de su nuevo disco y el cartel de su larga gira de conciertos, The Romantic Tour, con la que volverá a España ocho años después de su última visita al país. El espectáculo se repetirá dos veces, en dos conciertos en el Metropolitano de Madrid:

Viernes 10 de julio de 2026 - Riyadh Air Metropolitano - Madrid

- Riyadh Air Metropolitano - Madrid Sábado 11 de julio de 2026 - Riyadh Air Metropolitano - Madrid - Nueva fecha

En cuanto a los teloneros, ambas fechas contarán con la presencia de Victoria Monét y de Anderson .Paak como DJ Pee .Wee.

Tras la preventa de ayer miércoles, las entradas salen a la venta general este jueves 15 de enero. Para este proceso de compra los usuarios no necesitan ningún código de acceso especial, como sí ocurrió en la preventa, por lo que cualquier persona puede intentar comprar tickets.

A qué hora es la venta general

La venta general de Bruno Mars para sus conciertos en Madrid comienza hoy, jueves 15 de enero, a las 12:00.

Sin embargo, la sala de espera está disponible desde las 11:30, por lo que conviene acceder al proceso de compra en este momento para obtener el mejor puesto posible en la cola virtual. Durante la preventa, se registraron más de 120.000 personas en la sala de espera, mientras el aforo del Metropolitano para conciertos llega hasta los 60.000 espectadores.

Dónde comprar las entradas

Las entradas para ver a Bruno Mars en Madrid salen a la venta a través de dos portales diferentes: Ticketmaster y Live Nation. Cada usuario podrá comprar un máximo de seis entradas.

Precios

Según la información habilitada por Live Nation, estos son los precios oficiales para los conciertos de Bruno Mars en España:

Gold Circle : 145 € + 19,50 € gastos

: 145 € + 19,50 € gastos Pista General : 125 € + 16,50 € gastos

: 125 € + 16,50 € gastos PL1 Grada : 175 € + 23,50 € gastos

: 175 € + 23,50 € gastos PL2 Grada : 135 € + 18 € gastos

: 135 € + 18 € gastos PL2 PMR : 135 € + 18 € gastos

: 135 € + 18 € gastos PL3 Grada : 95 € + 12,50 € gastos

: 95 € + 12,50 € gastos PL4 Grada : 85 € + 11,50 € gastos

: 85 € + 11,50 € gastos PL5 Grada: 70 € + 9,50 € gastos

Sin embargo, también hay que tener en cuenta que los dos asientos junto al pasillo tienen un coste más elevado.

Además, existe una modalidad de entrada denominada Platinum cuyo precio oscila entre los 249,50 € y los 489,50 €. ¿Y en qué consisten estos tickets? Según Live Nation, "es un cupo limitado de entradas que se ponen a la venta en modalidad precio dinámico, ajustado en función de la oferta y la demanda del evento".

Mapa del recinto

Durante la preventa, Ticketmaster facilitó el mapa del Metropolitano con "la disposición del recinto" para los conciertos de Bruno Mars.

Mapa para los conciertos de Bruno Mars en el Metropolitano | Ticketmaster

Información sobre las entradas y recomendaciones

Para evitar que ocurra algún error durante la venta de entradas, Ticketmaster recomienda seguir estos consejos:

Usar un solo navegador, pestaña o dispositivo, ya que varios pueden causar errores.

Mantener una conexión de Internet estable.

Conectarse a la cuenta de Ticketmaster con antelación.

En caso de error, cambiar la conexión de Internet, utilizar otro dispositivo o moverse de ubicación.

Una vez adquiridas las entradas, estas "serán escaneadas directamente a través de app/web en tu móvil. No serán válidas entradas en formato PDF, papel o capturas de pantalla y/o imagen", recuerda Live Nation.

Para los usuarios que no consigan entradas, es probable que Ticketmaster active la compra y venta de entradas de Fan a Fan, tal y como hizo con el LUX TOUR de Rosalía. Se trata de una reventa segura y oficial, disponible 72 horas después de la venta general.