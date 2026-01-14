Todo sobre la preventa y la venta de entradas para el concierto de Bruno Mars en Madrid

El viernes 10 de julio de 2026 Bruno Mars tiene una cita con sus fans españoles en Madrid. El cantante estadounidense vuelve al Estadio Metropolitano de Madrid ocho años después de su último concierto en España —celebrado en ese mismo espacio— y lo hace con The Romantic Tour, la gira presentación desu nuevo disco.

El intérprete ha anunciado una única fecha en nuestro país y, por ahora, solo tiene nueve conciertos en Europa, programados en seis ciudades diferentes (París, Londres, Berlín, Madrid, Ámsterdam y Milán).

Con tan pocas oportunidades para disfrutar de Bruno Mars en directo, toca activar todas las alertas para poder comprar entradas para sus conciertos y disfrutar de su cuarto álbum de estudio. Si quieres hacerte con la tuya, apunta todo lo que tienes que saber sobre la venta.

Cuándo es la preventa y la venta general para Bruno Mars

Hay dos oportunidades para hacerse con entradas para ver a Bruno Mars en el estadio Metropolitano de Madrid:

El miércoles 14 de enero a las 12:00 horas empieza la preventa para usuarios registrados.

a las 12:00 horas empieza para usuarios registrados. Y el jueves 15 de enero a las 12:00 horas se inicia la venta general.

Cómo acceder a la preventa de entradas de Bruno Mars

Solo un grupo de fans de Bruno Mars pueden acceder a la preventa de entradas, son las personas que se registraron en la web de Ticketmaster antes del lunes 12 de enero a las 19:00 horas.

El acceso a la preventa está vinculado a la cuenta de Ticketmaster de cada usuario por lo que no se necesita ningún código específico para poder comprar entradas. Basta con entrar en tu perfil y, una vez dentro, ya podrás ponerte en cola. La sala de espera se abre a las 11:30 horas, media hora antes del inicio de la preventa.

Dónde comprar las entradas para Bruno Mars

Hay dos sitios donde comprar entradas para ver a Bruno Mars en The Romantic Tour en Madrid, depende de si se accede a la preventa o a la venta general.

Preventa de entradas - miércoles 14 de enero - Ticketmaster

- miércoles 14 de enero - Venta general - jueves 15 de enero - Live Nation y Ticketmaster

Qué hay que tener en cuenta para comprar las entradas para Bruno Mars

Los tickets saldrán en distintas tandas, como suele ocurrir en conciertos tan grandes como este.

Según detalla Ticketmaster, las entradas para Bruno Mars solo se pueden adquirir en puntos de venta oficiales como la propia tiquetera.

Además, apunta otras recomendaciones para acceder más fácilmente a la compra

Entrar en la sala de espera 30 minutos antes de que empiece la venta.

de que empiece la venta. Usar un solo navegador , pestaña o dispositivo, ya que varios pueden causar errores.

, pestaña o dispositivo, ya que varios pueden causar errores. No despistarse hasta que empiece la venta, momento en que se puede ver la posición en la cola.

Los precios de las entradas para ver a Bruno Mars

Por ahora, se desconoce el precio oficial de las entradas para ver a Bruno Mars en directo, aunque el Atlético de Madrid asegura que "los precios irán desde los 70 € (más gastos de distribución)" y en la web Tickethelper.de apuntan que la más barata es de 79,50 euros y la más cara, de 215,50 euros.

Estos son los precios que marca este sitio web:

Entrada Pista Gold Circle: 164.50 euros

Entrada General Pista: 141.50 euros

Asiento Reservado:

- PL1 - Grada: 198.50 euros

- PL2 - Grada: 153.00 euros

- PL3 - Grada: 107.50 euros

- PL4 - Grada: 96.50 euros

- PL5 - Grada: 79.50 euros

Asiento Reservado junto Pasillo:

- PL1 - Grada: 215.50 EUR

- PL2 - Grada: 170.00 EUR

- PL3 - Grada: 124.50 EUR

- PL4 - Grada: 113.50 EUR

- PL5 - Grada: 96.50 EUR

Por su parte, lo único que señala Live Nation sobre la venta es que los menores de 16 años deberán acceder acompañados al recinto y que solo serán válidas las entradas directamente descargadas a través de app/web en tu móvil. No servirán entradas en formato PDF, papel o capturas de pantalla y/o imagen.