Entradas concierto Bruno Mars en Madrid: cuándo salen a la venta y dónde comprarlas

El viernes 10 de julio de 2026, Bruno Mars tiene una cita con sus fans españoles en Madrid. El cantante estadounidense vuelve al Estadio Metropolitano años después de su último concierto en España —celebrado en ese mismo espacio— y lo hace con The Romantic Tour, la gira presentación de su nuevo disco.

El intérprete ha anunciado una única fecha en nuestro país y, por ahora, solo tiene nueve conciertos en Europa, programados en seis ciudades diferentes (París, Londres, Berlín, Madrid, Ámsterdam y Milán).

Con tan pocas oportunidades para disfrutar de Bruno Mars en directo, toca activar todas las alarmas para poder comprar entradas para sus conciertos y disfrutar de su cuarto álbum de estudio desde la grada. Si quieres hacerte con la tuya, apunta todo lo que tienes que saber sobre la venta.

Dónde comprar las entradas para Bruno Mars

Las entradas para ver a Bruno Mars en su The Romantic Tour en Madrid se podrán comprar a través de Ticketmaster y lo harán en distintas tandas, como suele ocurrir en conciertos tan grandes como este.

Cuándo salen a la venta las entradas para Bruno Mars en Madrid

En concreto, hay dos oportunidades para hacerte con entradas para ver a Bruno Mars en el estadio Metropolitano de Madrid.

Miércoles, 14 de enero - preventa de entradas . Comienza a las 12:00 horas y, para poder acceder, hay que apuntarse desde la web de Ticketmaster antes del 12 de enero a las 19:00.

. Comienza a las 12:00 horas y, para poder acceder, hay que apuntarse desde la web de Ticketmaster antes del 12 de enero a las 19:00. Jueves, 15 de enero - venta general. Se inicia a las 12:00 horas en Ticketmaster.

Qué hay que tener en cuenta para comprar las entradas para Bruno Mars

Según detalla Ticketmaster, las entradas para Bruno Mars solo se pueden adquirir en puntos de venta oficiales como la propia ticketera.

Además, apunta otras recomendaciones para acceder más fácilmente a la compra

Entrar en la sala de espera hasta 30 minutos antes de que empiece la venta .

. Usar un solo navegador , pestaña o dispositivo, ya que varios pueden causar errores.

, pestaña o dispositivo, ya que varios pueden causar errores. No despistarse hasta que empiece la venta, momento en que podrás ver tu posición en la cola.

Los precios de las entradas para ver a Bruno Mars

Por ahora, se desconoce el precio que tendrán las entradas para ver a Bruno Mars en directo. Lo único que señala LiveNation sobre la venta es que los menores de 16 años deberán acceder acompañados al recito y que solo serán válidas las entradas directamente descargadas a través de app/web en tu móvil. No servirán entradas en formato PDF, papel o capturas de pantalla y/o imagen.