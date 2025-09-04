Entradas para los conciertos de Radiohead en Madrid: cómo comprarlas y cuánto cuestan

Tras publicar un álbum en directo en agosto, la banda británica Radiohead ha sorprendido a todos sus seguidores con el anuncio de una gira europea con la que sus integrantes volverán a subirle a los escenarios tras siete años de parón.

"El año pasado nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo", explica el batería Phil Selway a través de un comunicado de prensa. "Después de una pausa de siete años, nos gustó tocar las canciones de nuevo y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en los cinco de nosotros. También nos hizo querer tocar algunos conciertos juntos. Por ahora, solo serán estas fechas, pero quién sabe a dónde nos llevará todo esto", añade.

Fechas de los conciertos en Madrid

Así, Radiohead actuará este 2025 en Italia, Reino Unido, Dinamarca y Alemania, aunque la gira empezará en España con cuatro fechas de conciertos en el Movistar Arena de Madrid:

Martes, 4 de noviembre

Miércoles, 5 de noviembre

Viernes, 7 de noviembre

Sábado, 8 de noviembre

Precios de Radiohead en Madrid

Las entradas para los cuatro conciertos de Radiohead en Madrid abarcan una horquilla entre los 55 € para las más baratas en grada y los 253 € de los tickets VIP, aunque las cifras aumentarán con los gatos de gestión.

Pista: 97 €

Gradas: 55 € / 84 € / 90 € / 98 € / 135 €

Entradas VIP: 253 €

Cómo comprar entradas

Para evitar la especulación, las entradas para los conciertos de Radiohead solo se podrán adquirir si previamente te has registrado en radiohead.com. El formulario se abre el viernes 5 de septiembre a las 11:00 y se cierra el domingo 7 a las 23:00, por lo que hay poco más de dos días de plazo para inscribirse.

El miércoles 10 de septiembre, alrededor de las 23:00, los usuarios recibirán un correo electrónico informando si han conseguido un código de acceso para uno de los conciertos, que se podrá usar en la venta de entradas a partir de las 11:00 del viernes 12 de septiembre. "Las entradas se venderán por orden de llegada; recibir un código no garantiza obtener una entrada", explica Radiohead.

Cada usuario podrá comprar un máximo de cuatro entradas para un único concierto, con el objetivo de "permitir que asista la mayor cantidad de gente posible". "Asignaremos la mayor parte de las entradas a quienes vivan más cerca del espectáculo, y habrá cupos tanto para quienes deseen viajar dentro de Europa como para quienes vengan de fuera de Europa. Nuestro objetivo es distribuir las entradas de acuerdo con la demanda de una manera justa y geográficamente conveniente", explica la página web del grupo.