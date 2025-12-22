Entradas de los conciertos de Trueno en Madrid y Barcelona: dónde y cuándo comprarlas

El argentino Trueno vuelve a España en otoño de 2026 con dos conciertos únicos: uno de ellos en el Movistar Arena de Madrid y otro en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Te contamos cómo conseguir las entradas.

Trueno vuelve a España a lo grande en 2026 con un par de conciertos por nuestro país.

En concreto, el artista argentino aterrizará el 13 de octubre por primera vez en el Palau Sant Jordi de Barcelona, mientras que volverá el 21 de octubre al Movistar Arena de Madrid, después de un año de éxito musical.

Y es que Mateo Palacios Corazzina en tan solo 12 meses se ha alzado con su segundo Latin Grammy por su canción FRESH, y ha obtenido su primera nominación a los Grammy con El Último Baile (Deluxe).

Es precisamente con su gira El Último Baile World Tour con la que aterrizará en España, una gira programada en más de 35 ciudades en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

Dónde y cuándo comprar las entradas para ver a Trueno en España

La venta de entradas para los conciertos de Trueno en España comienza este lunes 22 de diciembre a las 12:00 horas. Para conseguirlas depende de a qué show quieras asistir:

Para el Palau Sant Jordi de Barcelona el 13 de octubre hay que acceder a la venta a través de la web oficial del pabellón.

Si quieres asistir al concierto en el Movistar Arena de Madrid el 21 de octubre la venta es a través de la web oficial del recinto.