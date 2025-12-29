Entradas para Don Omar en Sevilla: a qué hora empieza la venta de su segundo concierto en España

Don Omar tenía pensado celebrar un único concierto en España en 2026 desde Tenerife, pero la alta demanda ha provocado una segunda fecha en el país. Así, el artista actuará en el Estadio La Cartuja de Sevilla, y las entradas salen a la venta este lunes .

Don Omar anunció su retirada de la música en 2026, pero antes se despedirá del público. El pasado 12 de diciembre, el puertorriqueño agotó 40.000 entradas para su única fecha anunciada en España en tiempo récord. Por eso, el cantante ha respondido al masivo respaldo de sus fans con un segundo concierto en el país, esta vez en Sevilla.

Tras el rotundo éxito de la convocatoria para su único concierto anunciado en España, que colgó el cartel de sold out para la fecha de Tenerife en poco más de una hora, el icono global de la música urbana Don Omar ha decidido corresponder al masivo apoyo de sus seguidores y actuará en el Estadio La Cartuja el 18 de julio de 2026, en el marco del Cook Music Fest.

Cómo comprar entradas

La venta de entradas para el concierto de Don Omar en Sevilla comienza hoy, lunes 29 de diciembre, a las 12:00 en la página web de Cook Music Fest. A través de ese enlace, el festival habilitará la compra de abonos para ver al artista.

Se prevé una alta demanda desde el primer momento, ya que se espera que el concierto vuelva a colgar el cartel de entradas agotadas.

Don Omar en concierto | Ale Correa

Este anuncio llegó como respuesta a la abrumadora demanda generada por su primer concierto en el Tenerife Cook Music Fest, que dejó a miles de fans sin la posibilidad de ver al legendario artista en directo. Sin duda, la expectación por el regreso de Don Omar a los escenarios españoles superó las previsiones.

Al igual que en Tenerife, Don Omar está preparando para Sevilla un show de gran formato, en el que combinará sus grandes clásicos con una propuesta renovada, diseñada para ofrecer una experiencia única al público español. Antes del esperado concierto, el escenario contará con artistas invitados, cuyos nombres se darán a conocer próximamente y formarán parte de la programación del evento.