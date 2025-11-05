Entradas y precios del concierto de fin de gira de Guitarricadelafuente en Madrid: cuándo y dónde comprarlas

Después de haberse proclamando como el cantautor de las nuevas generaciones por excelencia recientemente en el Movistar Arena de Madrid, Guitarricadelafuente elige este recinto en la capital para cerrar su Spanish Leather Tour.

Será el 2 de octubre de 2026 cuando el artista ofrezca el último concierto en España de su aclamada gira, con la que ha recorrido Europa, Estados Unidos y Latinoamérica presentando su segundo álbum, Spanish Leather.

Tras un recorrido internacional marcado por la emoción, la raíz y la modernidad, Guitarricadelafuente se despide de este ciclo con un show especial y una producción elevada, pensada para celebrar un viaje artístico por todos los rincones.

Hasta ahora, el Spanish Leather Tour ha sido un viaje inmersivo, una experiencia donde la música, la palabra y la emoción se han entrelazado para crear un espacio compartido con su público. Tras colgar el cartel de sold out en su reciente concierto en el Movistar Arena, Guitarricadelafuente regresa al mismo escenario para poner el broche final a este capítulo.

Este concierto será una despedida y una celebración. Un cierre de etapa, pero también una manera de agradecer todo lo vivido con la gente que ha estado con el artista desde el principio.

Cuándo y dónde comprar las entradas

Las entradas para el cierre de gira de Guitarricadelafuente en el Movistar Arena de Madrid se podrán comprar a partir de este miércoles 5 de noviembre a las 12:00 horas.

La venta es a través de la página oficial de Fever, pero también por la web del Movistar Arena y Baila.fm. En la página web de Guitarricadelafuente hay más información.

Precios para ver a Guitarricadelafuente en Madrid

Todavía no se conocen los precios oficiales de las entradas para ver a Guitarricadelafuente en el fin de gira, pero se estima que las entradas tengan un coste de partida de 30 euros, como el resto de conciertos de su gira.