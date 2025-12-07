Entradas de Rozalén en la sala Galileo Galilei de Madrid: dónde comprarlas y fechas de los conciertos

Rozalén celebrará tres conciertos antes de tomarse un descanso indefinido de la música. "Voy a parar, a reflexionar, a masticar y a digerir todo lo que me ha ocurrido en todos estos años", dijo. Su retiro profesional, sin fecha de fin, comenzará el 1 de enero de 2026, pero antes se despedirá de sus fans con tres espectáculos en Madrid.

La artista anunció el pasado 5 de diciembre estos últimos shows en directo antes de retirarse. "Terminaremos esta gira con tres conciertos únicos en la Sala Galileo de Madrid, donde tocamos en 2012 con banda por primera vez en la capital. Donde todo comenzó… Me parecía simbólico cerrar un círculo precioso", escribió en Instagram.

Fechas de los conciertos de Rozalén en Madrid

Estos espectáculos únicos serán el cierre definitivo de la gira de Rozalén con su disco El abrazo (2024).

Domingo 28 de diciembre de 2025

Lunes 29 de diciembre de 2025

Martes 30 de diciembre de 2025

Cómo comprar entradas

Las entradas salían a la venta hoy domingo 7 de diciembre a las 12:00 (hora española). Sin embargo, parece que el proceso va con retraso, por lo que hay que estar muy pendientes a la página web oficial de la artista y de la sala, salagalileo.es, que ahora mismo da error. Además, Rozalén dijo que compartiría los enlaces de compra en sus redes sociales.

Según Jacks on Live, el aforo de la sala Galileo Galilei es de unas 500 personas, por lo que tendrás que acudir rápido al proceso de venta de entradas para no perderte una experiencia "simbólica", tal y como ha definido la propia artista.

Así suena 'Efímera', su nueva canción

El anuncio de estos tres conciertos llegó a la par que Efímera, el nuevo tema de Rozalén donde se sincera sobre sus contradicciones: "Y cómo te explico que hay días / Que aún teniendo todo no soy feliz / Me compro una sonrisa blanca / Me visto de rojo, te finjo que sí", dice el estribillo.

"Quería dejaros antes de mi descanso esta canción que tenía desde hace años guardada en un cajón…", escribió la cantante sobre Efímera. "Nada es tan importante. Todo es efímero. Y hay que caer para entender y para volver. Se quedó fuera del último disco porque no era su momento. Ahora sí lo es. La he grabado a guitarra y voz de una sola toma, de la manera más orgánica y honesta, como todo empezó".