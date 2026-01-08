Daniel Da Silva está dispuesto a revolucionar la música: "Rosalía y yo compartimos muchas cosas"

Puede que muchos aún no conozcan el nombre de Daniel Da Silva, pero harían bien en estar atento a sus proyectos porque promete arrasar por donde pase.

El joven artista de origen gallego lleva la música y el arte en las venas, teniendo conocimientos en disciplinas como danza contemporánea, ballet, jazz, hip hop, piano o canto.

"Desde que tengo uso de razón, ya todos mis primeros recuerdos están relacionados con la música, el arte y eso", nos comparte. Sin embargo, también confiesa que creció en un entorno en el que no tenía "ningún tipo de referencia", por lo que tuvo que buscarlas por su cuenta.

Y es que a pesar de que vivía en un pueblo pesquero muy pequeño, él siempre tuvo claro que quería ese glamour de las grandes estrellas del cine clásico de Hollywood como Rita Hayworth, Jean Kelly y Ginger Rogers. Pero no solo tenía la vista puesta en el otro lado del charco, sino que también tenía sus referentes en nuestro país.

"Si tuviera que quedarme con un artista español o española sería Carmen Amaya", compartía Da Silva, quien también siente gran devoción por cantantes como Michael Jackson, Madonna o Josefine Baker.

En su último trabajo, Bailando en la luna, también podemos ver esa influencia de un gran referente artístico, como es el caso de la ópera de Giacomo Puccini, Turandot. "Lo veo justo como un homenaje a la ópera, más que algo sacado de mi ego, dentro de que los artistas trabajamos con el ego", expresaba sobre este tema que surgió a raíz de una conversación con su productor sobre "las altezas y las miserias" de su vida.

Apadrinado por un grande

Hablando de su productor, Daniel Da Silva no ha podido tener mejor suerte para sacar adelante su proyecto que contar con la ayuda del mítico Miguel Ángel Arenas, alias El Capi, como su productor.

Desde luego, donde El Capi pone el ojo, es un acierto seguro, pues en los años 80 y 90 apostó por figuras tan reconocibles como Alejandro Sanz, Alaska, Los Pecos o Mecano.

"La gente que ha trabajado con Capi sabe que es duro porque él es una persona que ha dado cinco vueltas al mundo, ha visto la excelencia de todo y, si trabaja contigo, es porque sabe que puedes dar. Entonces va a tirar de ti", confesaba el artista, quien con su corta experiencia ha conocido a cantantes como Marta Sánchez, quien también trabajó con el productor.

"La gente que ha trabajado con Capi sabe que es duro […] si trabaja contigo, es porque sabe que puedes dar. Entonces va a tirar de ti"

"Una de las artistas que yo he conocido personalmente que más me fascina es Alaska, o sea, Alaska me parece una mujer con un mundo y una sabiduría y una intelectualidad que yo creo que ni siquiera a veces somos conscientes de la suerte que tenemos de tener a esa mujer", explicaba Da Silva.

Su sueño de colaborar con Rosalía

Cuando le preguntamos sobre con qué artista le gustaría colaborar, no ha dudado en responder que Rosalía. "Creo que compartimos muchas cosas", confiesa Daniel Da Silva, al cual le gusta mucho "su criterio" como artista.

"Compartimos bastantea conceptos del mundo onírico, lo que pasa que ella ya tiene un recorrido y se puede dar el lujo de desarrollar un trabajo así de potente". En cambio, como apunta el propio Daniel, él aún está "saliendo del huevito".

Sin embargo, puestos a soñar, tampoco le importaría colaborar con uno de sus mayores ídolos, Madonna.

La búsqueda de un estilo propio

Pero Daniel Da Silva no solo tiene los ojos puestos en las grandes estrellas de la música actual, sino que parece querer dejarnos claro que es un poco nostálgico de los grandes hits del pasado.

Ya nos lo demostró con Arriquitaún, su versión del mitico tema de Lain, producido también en aquel entonces por El Capi. "Es un trabalenguas como hacían las folclóricas como Lola Flores de '¿Sabe cómo me la maravillaría yo?'", explicaba sobre el tema, el cual "habla sobre un orgasmo" y es "muy canalla" y "muy petardo".

Como puede verse, a él le gusta "ir experimentando" con la música. "Todo el trabajo que tengo grabado hasta ahora es muy ecléctico. Como vengo de tantas disciplinas y mi mundo es muy caótico y quiero hacer tantas cosas, pues claro, lo que pasa es que tengo que ir materializándolas en cosas concretas", confiesa sobre sus próximos movimientos.

Porque aunque no pueda revelar aún nada al respecto, sus siguientes temas serán "de bailar mucho". Y es que si algo tiene claro Daniel Da Silva es que tiene "un hambre voraz" de comerse el mundo y para llegar a su destino lo hará siguiendo su intuición, la cual considera una "sabiduría ancestral", pues, para él, "el mundo artístico es un mundo de sinergias" en el que hay que descubrir tu camino.