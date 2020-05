Darko Perić sobre 'Bella Ciao': "Helsinki en 'La Casa de Papel casi no habla, pero ahora además va a cantar"

Wally Lopez entrevista al actor de 'La Casa de Papel', Darko Perić, que da vida a Helsinki. "En la vida real hablo y mucho, y ahora además voy a cantar", bromea Darko, "Helsinki en la serie casi no habla, pero míralo ahora".

Esta versión de 'Bella Ciao' es un proyecto con el compositor Jesús Díaz, "una versión nueva, muy original" de una canción que Darko cree que "necesita reivindicación", porque "no todo el mundo sabe la historia" que hay detrás.

Darko nos habla el contexto histórico de 'Bella Ciao' como "una canción de resistencia" y "ahora es otra guerra, es otro tipo de resistencia", y añade: "Bella Ciao es un himno de resistencia conta el coronavirus", por eso decidieron adelantar el estreno, que será este viernes 8 de mayo.

El vídeo de la canción tenía previsto hacerlo con Koldo Serra, uno de los directores de 'La Casa de Papel', pero tendrá que ser más adelante.

NUEVA VERSIÓN DE BELLA CIAO

Jesús y él han puesto también su toque personal en esta versión, en base a las influencias musicales del propio Darko, más oscuras, como la electrónica industrial, o cantantes con sonoridad profunda, como Leonard Cohen.

Además, Darko recuerda lo importante de recordar el pasado, y él, que viene de un país que ha sufrido una guerra reciente, señala cómo "la generación nuestra en Serbia, es como la de vuestros padres aquí". "Vengo de un país donde había guerra", comenta, y recuerda que todo el mundo en su país conocía la canción antes de que saliera en 'La Casa de Papel'.

"Yo recuerdo que cuando vine hace 15 años aquí, toda mi generación de aquí, en los noveta vivía en Londres, en Ámterdam, habían viajado por todo el mundo y yo no pude hacer esto, porque en los noventa cerraron las fronteras. En cambio, la generación de mis padres, en los años 70, viajaban". "El mundo va a diferentes velocidades".

Darko Perić, Helsinki en La Casa de Papel, lanza una nueva versión de 'Bella CIao' / Yoana Miguel

DE MÚSICA Y FESTIVALES

Ambos coincidieron en el Exit Festival de Serbia en 2003, Wally pinchando, y Darko como espectador de uno de los festivales más impresionantes del mundo. Aunque a Darko le gusta la música punk y de tipo industrial, de hecho Laibach es una de sus bandas favoritas, también disfruta con la música electrónica menos 'dark'.

SOBRE 'LA CASA DE PAPEL'

¿Ha visto Darko Peric 'La Casa de Papel'? "Sí la he visto, pero no puedo ser objetivo", asegura que es muy crítico consigo mismo, "hay una delgada línea entre la autocrítica y no estar seguro" de uno mismo.

Ante la pregunta de si es tan positivo como parece en la serie, Darko comenta que como la serie no estaba cerrada, sino que se ha ido creando y ampliando, "los guionistas han desarrollado los personajes conforme han visto como es cada uno de nosotros".

También nos habla del éxito de la serie en todo el mundo, y cómo recibe mensajes y versiones de 'Bella Ciao' incluso de La India.

CUMPLEAÑOS EN CONFINAMIENTO

Ambos han pasado su cumpleaños en confinamiento "primer cumple en confinamiento". Darko es padre también, y comenta bromeando que ha visto de todo, "he visto el fondo y me he dicho 'esto no es para mí', así que ahora solo adelante y solo positivo". Pero no es la única coincidencia, porque ambos son grandes fans del baloncesto, ¿se encontrarán en algún partido cuando esto acabe?

POSIBLES COLABORACIONES MUSICALES

¿Ve Darko posible alguna colaboración con alguien más de la serie en tu proyecto musical? Wally recuerda además que él remezcló la primera canción que sacó Najwa Nimri, gran cantante, y que también tiene una versión de 'Bella Ciao', ¿habrá algún tema conjunto? "La verdad es que es la primera vez que hago esto, no lo sé", pero asegura "Estoy abierto".

Darko Perić, Helsinki en La Casa de Papel, lanza una nueva versión de 'Bella CIao' / Pablo Bautista

Aunque Darko toca la armónica, como hemos podido ver en la seire, asegura que "lo que siempre me ha gustado es cantar".

