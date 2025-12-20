GRISO se reconcilia con la música en 'Tu Versión': "Ya ha pasado la etapa de estar con una montaña rusa emocional"

GRISO ha vuelto a la música con fuerza tras la ruptura de Arnau Griso.

Un mes después del lanzamiento de su nuevo tema Tu Versión, GRISO ya tienen mente el lanzamiento de su próximo disco. En Europa FM hemos tenido el honor de charlar con él sobre su proyecto en solitario, cómo ha sido volver a estar de gira, y la posibilidad del regreso de Arnau Griso.

Los nuevos comienzos siempre son difíciles y para GRISO fue complicado todo el proceso de sanación tras la ruptura de Arnau Griso. Sin embargo, “ya ha pasado la etapa de sanar heridas y de estar con una montaña rusa emocional” y ahora es el momento de “un crecimiento en calma”.

Un claro reflejo de esto podemos verlo en los nuevos temas tras su primer disco Lunático, los cuales no son tan “nocturnos” y “locos”, no tienen tanto sintetizador y se alejan un poco del rock. En cambio, ahora GRISO parece estar encontrando un nuevo yo, con una nueva faceta “más pop, más cantautora, incluso”.

“He de reconocer que el primer disco tiene un punto un poco egocéntrico [...] Aquí estoy recuperando un poco incluso el sentido del humor, que lo tenía como muy apagado desde el final de Arnau Griso, y es algo con lo que estoy reconectando últimamente”, nos confiesa sobre la música que está creando.

Su último lanzamiento, Tu Versión, trata de un tema tan común en la música como una ruptura, pero en este caso el destinatario no es una pareja, sino un amigo. Su finalidad con esta canción siempre fue la de canalizar el dolor que arrastraba de su etapa anterior, y qué mejor forma que hacerlo a través de la música.

“No ha sido con ánimo de atacar a nadie, ni mucho menos, pero al final cuando tú escribes canciones, muchas veces lo haces de forma terapéutica, para sanar con alguna herida que tienes abierta”, cuenta GRISO acerca del tema, del cual se siente muy orgulloso.

Y es que “el GRISO nuevo es un poco más profundo, un poco más introspectivo, abraza un poco más la poesía” y está dispuesto a hacer un recorrido más hacia el interior. Para él, de esta forma puede conectar mejor con la gente y se “crea un lazo más fuerte incluso que el anterior”.

Esta conexión con su público, o mejor dicho, reconexión, es algo que ha podido experimentar y volver a disfrutar gracias a los conciertos. “Ha sido algo totalmente necesario porque no puedes vivir sin conectar artísticamente hablando”, se sincera sobre su última gira.

“Para mí ese punto de volver a las salas, abrazar a esa gente que lleva apoyándote todo el año, ha sido importantísimo para acabar de convertir en realidad lo que es el proyecto GRISO [...] Estoy deseando volver a girar”, nos cuenta, pues volver al ruedo le ha dado una energía que le hacía falta.

Esta fue una de sus grandes revelaciones, pues era algo que con Arnau Griso llegó a un punto que era imposible por la magnitud de sus conciertos. Además, confiesa que todo el proceso de presentación en directo de su proyecto fue muy complicado al tener lugar en festivales.

Ahora, a las puertas de 2026, GRISO no puede parar de pensar en seguir sacando música y nuevo álbum y prepararse para la siguiente gira. Un aspecto a tener en cuenta son las próximas colaboraciones que tiene en mente, aunque él mismo ha confesado que no le gustan los “matrimonios de conveniencia”.

“Yo en ese sentido soy bastante old school y necesito conocer al artista”, nos cuenta GRISO, que ha colaborado con Álvaro de Luna en 1001 Noches y con Luis Fercán en Chica del Viento. Con ellos, no solo tiene una amistad y un respeto a nivel artístico, sino que también tiene “experiencias compartidas”.

¿Es posible un reencuentro de Arnau Griso?

Cuando le preguntamos sobre Arnau y un posible reencuentro musical en el futuro, la respuesta ha sido muy clara. “De momento, cadauno creo que está felizmente soltero”, confiesa, matizando además que su separación no fue un mero “acto de marketing”.

“Creo que era algo muy de base y era algo era como una incompatibilidad artística, digamos, y creo que lo más sano es que cada uno siga su camino”, dice, mirándolo con perspectiva casi tres años después.

Pero, como él comenta, nunca se sabe: “Las puertas están abiertas, pero no en este punto que cada uno está desarrollando su movida”.

Mientras esperamos para ver si es reencuentro se hace realidad, GRISO tiene mucha música para regalarnos y que estamos ansiosos por devorar.