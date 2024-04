Manuel Turizo: "La fama es una bendición, pero eso no tiene por qué cambiar quién eres o cómo te comportas"

No hay una fórmula mágica para encontrar el éxito, pero Manuel Turizo (Montería, Colombia, 2000) supo aprovechar una de esas oportunidades que se antojan tan mágicas como encontrar una olla llena de monedas de oro al final del arcoíris.

Fue en 2017 cuando Una Lady Como Tú, una canción que había creado mano a mano con su hermano Julián sin ninguna pretensión, explotó y contagió a buena parte de la audiencia latina con una combinación de bachata, pop latino y reggaetón. Tenía solo 17 años.

A partir de ahí comenzó a trabajar sin descanso. Publicó alrededor de 30 singles y en 2023 repetía éxito masivo con La Bachata, un tema con un estribillo pegajoso e irresistible. Sus padres, de origen humilde y divorciados, le apoyaron en sus inicios pero también le obligaron a tener un salvoconducto por si las cosas no salían bien. "El plan B no era tan emocionante, era seguir en el colegio y buscar una carrera, porque había que estudiar", cuenta.

"Intento hacer las cosas con cariño y de corazón"

Ni las astronómicas cifras de reproducción ni los 14 millones de seguidores en redes sociales le han hecho despegar los pies del suelo. Se considera un joven sencillo que prefiere estar en casa antes que en cualquier paraíso como Bahamas, archipiélago que precisamente da título a su última colaboración junto al granadino Saiko (2002). "Yo soy una persona muy tranquila, a otros les gustará tener una vida loca", asegura. "De repente me conoce mucha gente, pero soy el mismo. Lo importante es seguir conectado con tu gente", dice.

Procura no depender de los datos, el alcance o la viralización de sus temas. "Si no va como yo quería, me desilusiono", reconoce antes que reflexionar sobre la posibilidad de que algún día se rompa la burbuja del enganche con su público. "Yo hago todo lo que esté en mis manos para que funcione, intento hacer lo que a mí me gusta, intento hacer las cosas con cariño y de corazón... Que la gente tenga lo mejor de mí. Si no funciona, hay que aceptarlo, hay veces que te va mejor, veces que te va peor, y el camino se trata de eso", admite. Tiene su prioridad muy clara: "que haya comida en la mesa".

"Shakira es la artista más importante de Colombia"

Turizo ha crecido viendo a Shakira como la artista más grande de Colombia. Trabajar con ella en Copa Vacía ha sido un auténtico regalo: "Me lo disfruté muchísimo". Cerraron la canción por Zoom y se conocieron en el rodaje del videoclip, en el que la artista aparece caracterizada como una sirena que pierde su identidad tras permanecer demasiado tiempo fuera de su hábitat. Una de las tantas metáforas sobre sus dificultades personales que la artista ha incluido en Las Mujeres Ya No Lloran. Si le llama para cantar con él en su tour mundial, acudirá sin pensarlo.

Este verano estará de gira por España, pero desea que la conexión con nuestro país no deje de crecer en el futuro. Su canción con Lola Índigo, 1000 Cosas, supera los 8 millones de reproducciones, y puestos a pedir, pide una colaboración con Alejandro Sanz . No sería nada descabellado. El madrileño le invitó a subir con él al escenario el verano pasado en Cádiz para cantar Corazón Partío y hace poco más de un mes coincidieron en el Festival Viña del Mar de Chile. "¿Un temita o qué?", tanteaba el colombiano. En cualquier momento se hace realidad. Una pepita de oro más al final del arcoíris.